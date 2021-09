Una star Marvel protagonista della nuova serie TV PlayStation

Durante il mese di maggio del 2019, PlayStation Productions (ossia la divisione di Sony che si occuperà di realizzare film e serie TV dedicati alle proprietà intellettuali dell’universo Sony) ha confermato di stare lavorando a uno show particolarmente originale.

Si tratterebbe, di fatto, del ritorno di uno storico franchise nato sulla prima PSOne a 32-bit e proseguito anche negli anni a venire, ossia Twisted Metal.

Dopo l’annuncio, il progetto è successivamente sparito dai radar, complice anche l’esplosione della pandemia da coronavirus che ha messo in difficoltà tutte le produzioni cinematografiche e televisive in cantiere.

Vero anche di recente il giornalista Tom Henderson, ha suggerito il ritorno dell’amata esclusiva PlayStation, magari proprio come serie televisiva.

Ora, Deadline ha riportato in esclusiva la notizia che un’amata star del Marvel Cinematic Universe è salita a bordo del progetto televisivo legato a Twisted Metal.

Dopo essere stato recentemente nominato come nuovo Captain America nella serie The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie sembra aver trovato il suo prossimo ruolo.

Mackie è infatti pronto a recitare in Twisted Metal di Sony Pictures Television e PlayStation Productions, nel ruolo principale di John Doe.

«Siamo entusiasti di avere Anthony Mackie a bordo. La sua capacità di fondere commedia, azione e dramma è perfetta per il mondo che stiamo creando», ha dichiarato Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions.

Twisted Metal sarà curato dagli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick. La trama della serie racconterà le vicende di un outsider a cui verrà offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacchetto in una terra desolata post-apocalittica.

Con l’aiuto di un ladro d’auto dal grilletto facile, John Doe dovrà affrontare predoni selvaggi alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli su strada, tra cui un clown a bordo di un camioncino per la vendita dei gelati, Sweet Tooth.

Ricordiamo che la serie di videogiochi nasce nel lontano 1995, sulla prima PlayStation a 32-bit: il Twisted Metal originale ci immergeva in una Los Angeles cupa e oscura, mettendoci alla guida di assurdi veicoli per scontri fuori di testa.

