Che la si ami o la si odi, la serie di Halo sta per tornare

La serie TV di Halo, lo show live action di quella che è considerata una delle esclusive Xbox più importanti di sempre, a quanto pare avrà una seconda stagione.

Mentre l’ultima avventura videoludica di Master Chief (che trovate su Amazon a un ottimo prezzo) ha sicuramente perso molto dello smalto iniziale, sembra proprio che la saga continuerà con attori in carne e ossa.

Se nella prima stagione un clamoroso cambiamento rispetto al videogioco ci aveva permesso di vedere il volto di Chief (un atto definito sacrilego per i fan), chissà cosa ci riserverà il futuro

Come riportato anche da Twinfinite, infatti, la Stagione 2 dello show su Halo si farà, tanto che i lavori hanno già presto ufficialmente il via.

Sono infatti già trapelate le prime informazioni sul cast, assieme a una prima foto in Islanda di Master Chief in compagnia della sua squadra Spartan.

Fiona O’Shaughnessy e Tylan Bailey sono accompagnati in questa seconda stagione da Joseph Morgan (The Originals) e Cristina Rodlo (No One Gets Out Alive).

Ovviamente, è atteso al varco anche Pablo Scheiber, nei panni del più grande soldato scelto Spartan di tutti i tempi.

The Spartans have landed in Iceland! #HaloTheSeries Season 2 starts production now. pic.twitter.com/XpdHevVbY3 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) September 14, 2022

Ricordiamo che, al netto delle critiche, la prima stagione di Halo ha riscosso un successo comunque notevole, diventando a tutti gli effetti la seconda serie più seguita su Paramount+.

Con una percentuale di gradimento del 69% sul sito Rotten Tomatoes, lo show è infatti stato superato solo da 1883. Non ci resta ora che attendere le prime informazioni sulla trama, e magari la data di rilascio della nuova stagione.

Restando in tema, 343 Industries, team di sviluppo di Halo Infinite, continua a perdere membri illustri del suo organico, e stavolta è un altro responsabile.

Del resto, sempre Infinite prepara i suoi aggiornamenti con buone e cattive notizie, perché arrivano nuove modalità ma la più attesa è cancellata.