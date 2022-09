Halo avrà un futuro “brillante”, ma 343 Industries continua a perdere pezzi

343 Industries è in piena rivalutazione a quanto pare, perché il team di sviluppo di Halo Infinite perde un altro pezzo importante del suo team.

L’ultimo episodio della saga di Master Chief, che potete recuperare su Amazon, non è nato sotto una buona stella e non continua a brillare in alcun modo.

Dopo un lancio turbolento si aspettavano molte novità per Halo Infinite, ma quella più attesa alla fine è stata cancellata del tutto.

E di recente 343 Industries ha perso un membro molto importante del team, proprio nel momento più critico, nonostante abbia rassicurato sul fatto che Halo abbia un “futuro brillante”.

Avrà pure un futuro brillante, ma WindowsCentral riporta l’allontanamento di un altro membro di 343 Industries dal team.

David Berger, che ha guidato lo sviluppo tecnico in 343 Industries dai tempi di Halo 4, potrebbe essere il prossimo nome lasciare l’azienda.

In mezzo alla ristrutturazione dell’azienda iniziata dopo l’addio di Bonnie Ross, sembra proprio che non siano finiti i membri del team di sviluppo che se ne andranno.

Microsoft ha anche ristrutturato il ruolo di leadership di Bonnie Ross in tre ruoli separati, con Pierre Hintze che assume la guida dello studio, Elizabeth Van Wyck alla guida degli affari e delle operazioni e Bryan Koski, che supervisionerà il franchise.

Secondo un report il citato David Berger, che precisamente si è occupato dello sviluppo dello Splipspace Engine di Halo Infinite, se ne andrà dopo diversi anni di lavoro in 343 Industries.

Un veterano non solo di Halo, che ha lavorato in Microsoft anche a titoli come Mechwarrior, Shadowrun e Too Human, prima di passare al dipartimento ingegneristico di 343 Industries.

In attesa di una conferma da parte di Microsoft, dispiace vedere come il team di Halo Infinite stia facendo chiaramente difficoltà a ritornare in carreggiata.

Speriamo la campagna co-op possa davvero migliorare, perché è la cosa più richiesta dai fan e sarebbe un bel modo per dimostrare la buona volontà da parte del team.

Nel frattempo Xbox si rinnova, perché è arrivata la nuova interfaccia e sempre più persone la stanno provando.