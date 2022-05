C’è uno Zelda-like in UE4 in arrivo e lo potete provare, gratis (ma per poco)

Lo scorso mese di gennaio, è stato annunciato un nuovo gioco ispirato allo Zelda a 16-bit che utilizzerà l’Unreal Engine 4, Airoheart.

Ora, come riportato anche anche da DSO Gaming, all’inizio di questa settimana il publisher SOEDESCO ha rilasciato una demo gratuita per PC su Steam di Airoheart, permettendo ai giocatori di averne un assaggio del gioco.

Si tratta di una demo a tempo, visto che il tutto sarà disponibile fino al 9 maggio. Dopo quella data, infatti, non sarete in grado di scaricarla e/o giocarla nuovamente.

Airoheart mira ad adattare la narrazione profonda ed emotiva della serie Final Fantasy con lo stile e il fascino della prima serie di The Legend of Zelda.

Dotato di una prospettiva pixel top-down tipica della metà degli anni ’90, il gioco presenta combattimenti in tempo reale vecchia scuola, puzzle e sequenze platform, in un enorme mondo aperto.

Airoheart è in sviluppo dal 2018 ed è stato finanziato con successo su Kickstarter nel 2020. Vero anche che il gioco non assomiglia a niente che abbiamo visto finora in Unreal Engine 4, quindi i nostri più vivi complimenti a Pixel Heart Studio.

Se volete provare il tutto con mano, potete scaricare la demo da questo indirizzo.

