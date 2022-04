Link di Zelda Breath of the Wild 2 è già diventato un’icona

Lo scorso marzo, con sommo disappunto da parte dei fan, Nintendo ha ufficialmente rinviato The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Qualcuno ha da poco diffuso un titolo ufficiale di Breath of the Wild 2, il quale non è stato ancora reso noto ufficialmente dalla stessa Nintendo.

Nonostante il gioco non vedrà quindi la luce nel 2022, sembra però che i fan si siano già profondamente affezionati alla nuova versione di Link che vedremo nel gioco.

Come riportato anche dai colleghi di Nintendo Life, il bellissimo rendering 3D di Link a cura di Dan Eder (basato sull’altrettanto sorprendente immagine disegnata a mano dall’artista “@malintfalch”) dimostra come il protagonista di Breath of the Wild 2 sia già entrato nell’immaginario collettivo (o che stia per entrarci molto presto).

Eder – Senior 3D Character Artist per il gioco MultiVersus di Warner – ha creato una versione del protagonista di Zelda Breath of the Wild 2 davvero possente, abbastanza lontana dall’eroe agile e magrolino visto nelle precedenti interazioni della saga,

Il lavoro di Eder è stato presentato nell’ultimo numero di 3D World Mag:

Come se non bastasse, Eder ha anche creato un’altrettanto sorprendente versione cel-shaded di Link, ruotabile a 360° e in linea con lo stile del gioco Switch. La trovate poco sotto.

I promised a cel-shaded version of my Link model, and I'm a man of my word, so here it is!

Nell’attesa di scoprirne di più sull’atteso sequel Nintendo, ripassate le nostre teorie e ipotesi sul nuovo capitolo, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa su queste stesse pagine.

