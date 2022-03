Zelda Breath of the Wild 2 ritarda? Nell’attesa arriva il figlio illegittimo

Siamo stati tutti colpiti dalla recente notizia che il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato rinviato alla primavera del 2023.

Si è trattato di una mossa necessaria, ovviamente, per garantire che il gioco sia rilasciato nel migliore stato possibile, sebbene la delusione tra i fan del primo capitolo sia palese.

Il rinvio di Breath of the Wild 2, ancora senza titolo ufficiale, non impedisce però di ingannare l’attesa con giochi più o meno simili, ispirati proprio alle avventure di Link.

Come riportato anche da Nintendo Life, lo sviluppatore Tiny Roar e il publisher Assemble Entertainment allevieranno un po’ il dolore con l’uscita di un clone di Zelda davvero molto promettente.

Stiamo parlando di XEL, in uscita quest’estate: si tratta di un’avventura d’azione fantascientifica descritta come una vera e propria “lettera d’amore ai classici capitoli di Zelda”.

Il gioco avrà come protagonista Reid, che – dopo aver verso la memoria – finisce per naufragare su un pianeta misterioso.

Avrà bisogno di attraversare le pericolose lande inesplorate per conoscere la verità, incontrando un cast di personaggi unici, esplorare pericolosi dungeon e viaggiare attraverso il tempo e lo spazio.

Poco sotto, il trailer gameplay ufficiale e una manciata di screen:

Con il suo gameplay Zelda-like e la visuale dall’alto, il gioco ricorda molto da vicino i classici A Link to the Past e A Link Between Worlds, e questo potrebbe già essere abbastanza per un eventuale acquisto.

Vi aggiorneremo non appena gli sviluppatori rilasceranno una data di uscita ufficiale per il loro promettente XEL.

Restando in tema, avete letto che da poco qualcuno ha addirittura diffuso un titolo ufficiale di Breath of the Wild 2, non sapendo che a breve sarebbe arrivata la notizia del periodo di uscita rinviato?

Nel frattempo, ripassate le nostre teorie e ipotesi sul sequel, di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa su queste stesse pagine.