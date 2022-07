C’è una console NFT che imita PS5, ma farà imbestialire i giocatori

Polium, un’azienda che da gennaio di quest’anno si pubblicizza come ‘costruttrice di prodotti e infrastrutture per il gioco Web3‘, ha appena annunciato un nuovo sistema di console domestiche che scimmiotta (sulla carta) la potenza di PS5.

Se le scorte di PS5 sono ancora oggi estremamente limitate (nel frattempo, potete trovare il DualSense in diverse colorazioni su Amazon) è più che ovvio che qualcun altro decida di scendere in campo.

No, non parliamo della piccolissima PS5 Slim realizzata dai fan, bensì di una piattaforma che farà certamente discutere (per i motivi sbagliati).

Come riportato da The Gamer, parliamo infatti di una console che utilizzerà di fatto NFT, criptovalute e altre tecnologie blockchain.

La console, chiamata Polium One, offrirà grafica 8K HDR a 120 fps, Ray Tracing e una serie di altre caratteristiche che sulla carta vogliono fare concorrenza proprio a PS5 e Xbox.

Ma non solo: il suo controller avrà un feedback aptico e un touchpad simile al DualSense, ma anche un sistema ‘touch ID’ per rendere più sicuri gli acquisti sulle piattaforme di criptovaluta.

Naturalmente, il pad avrà anche un pulsante per il portafoglio per facilitare il finanziamento di tutti i nuovi giochi Web3.

Prima di aprire il portafoglio, ci sono alcune lacune notevoli per Polium One: il sito mostra un prototipo di interfaccia utente che elenca Grit, Axie Infinity e Decentraland come giochi disponibili, ma nessuno di questi ha confermato la propria compatibilità.

Polium dichiara di essere ‘attualmente in trattativa con diversi sviluppatori di giochi’ per portare i loro titoli sul Polium One, ma ad oggi tutto tace.

Inoltre, non ci sono specifiche ufficiali disponibili per questa console, il che significa che non abbiamo idea di come Polium intenda superare PS5 con la sua promessa di una grafica a 8K.

La stranezza del piano aziendale di Polium non va inoltre incontro alla massiccia carenza di chip di cui stanno soffrendo tutti i colossi del pianeta, ragion per cui sentiamo puzza di bruciato lontano un miglio, senza contare che la questione NFT non è ben vista dai giocatori, di base (se non sapete di cosa stiamo parlando cliccate qui).

