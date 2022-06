Xbox avrebbe in cantiere una nuova console, ma non è quello che pensate

Con Xbox Series X|S, Microsoft sembra aver ben chiari i piani per il futuro dell’intrattenimento, sebbene nelle ultime settimane si è iniziato a discutere della possibilità di vedere una Xbox portatile in stile Steam Deck.

Grazie a Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon) i giocatori hanno iniziato ad avere molta fiducia nel marchio della Casa di Redmond, ragion per cui questi rumor hanno iniziato a incuriosire gli addetti ai lavori.

Considerando che Series S vende davvero molto bene, specie in Giappone, è più che normale che Microsoft voglia pensare a 360°, esplorando anche settori prima ignorati.

Difatti, come anche da Jez Corden – autorevole firma di Windows Central – sembra proprio che il futuro di Xbox possa passare anche per le piattaforme handheld.

Nell’ultima puntata di Iron Lord Podcast, il giornalista ha infatti parlato della possibilità – neppure troppo remota – di avere presto una Xbox portatile, sulla falsariga di Steam Deck.

Corden ha parlato infatti di un hardware da gioco dedicato appositamente al cloud gaming, un modello di gioco su cui Microsoft sembrerebbe puntare moltissimo per il futuro.

Il buon Jez ha inoltre parlato anche del (presunto) nome della console portatile, la quale potrebbe addirittura chiamarsi Xbox Series Y o qualcosa di molto simile.

(Exclusive) According to Jez Corden Xbox is SPECULATIVELY coming out with a cloud handheld #XboxSeriesY ☁️ Timestamp:https://t.co/0o1kMy19CP pic.twitter.com/vTverohPxr — Idle Sloth (@IdleSloth84) June 26, 2022

Ovviamente, è importante sottolineare come al momento si tratti solo di indiscrezioni non confermate in alcun modo da Xbox.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane possa esserci davvero l’annuncio di una console portatile in casa Microsoft, visto che si tratterebbe nel caso di una notizia in grado di scuotere le fondamenta del mercato (e non certo di poco).

Restando in tema, Microsoft ha recentemente confermato che i controller Xbox ufficiali sono introvabili, cosa questa che ha messo in difficoltà molti giocatori.

Ma non solo: Xbox ha comunque deciso produrre delle console in edizione limitata davvero uniche, come questa brandizzata The Elder Scrolls che è davvero unica e bellissima.