PS5 Slim esiste davvero ed è alta solo 2cm: ecco il nuovo modello (dei fan)

I fortunati fan che sono riusciti ad acquistare la console next-gen di Sony conoscono molto bene le dimensioni imponenti di PS5, talmente impressionanti da aver spinto in molti a desiderare un’ipotetica versione «Slim» per un futuro redesign.

Un’impresa che, secondo molti giocatori, sembrava destinata a restare impossibile: non solo alla luce del fatto che le scorte di PS5 sono ancora oggi estremamente limitate (nel frattempo, potete trovare il DualSense in diverse colorazioni su Amazon), ma anche per la potenza stessa della piattaforma.

Tuttavia, il celebre youtuber DIY Perks ha deciso di condividere con i propri fan la sua ultima impresa: creare una vera e propria «PS5 Slim», una console estremamente sottile progettando il nuovo case interamente da zero (via Push Square).

Non è la prima volta che il content creator si cimenta in un’impresa del genere con PS5, ma questa volta si è davvero superato: l’altezza della console riesce a raggiungere infatti solamente 2 centimetri.

Creare un nuovo case non si è comunque rivelato sufficiente per ridurre le dimensioni della console: per riuscire a creare una piattaforma next-gen incredibilmente sottile, DIY Perks ha deciso di sostituire il sistema di raffreddamento integrato con un nuovo sistema ad acqua, andando poi ad aumentare le dimensioni del blocco di alimentazione.

Questo significa che, in un certo senso, lo youtuber ha «barato» dato che l’alimentatore raggiunge in questo modo dimensioni enormi, pur essendo previsto che non sia effettivamente visibile insieme alla console.

In ogni caso, si tratta di un’impresa davvero notevole ed estremamente interessante: nel video che vi riproporremo di seguito potrete scoprire tutti gli step necessari per realizzare PS5 Slim.

Chissà se Sony utilizzerà questa ultima fatica come ispirazione, nel caso decidesse di rivisitare la propria console: di sicuro molti fan sarebbero contenti di avere tra le mani una PS5 in grado di adattarsi meglio agli spazi dei nostri appartamenti.

Nel caso un modello Slim venga effettivamente lanciato sul mercato, è probabile che la progettazione richiederà molto tempo: Sony ha già chiarito che la priorità assoluta è quella di aumentare le attuali scorte.

Le console di ultima generazione continueranno a essere difficili da acquistare per tutto il 2022, come recentemente confermato anche da Xbox.