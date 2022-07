Una nuova console sarebbe stata «abbandonata», stavolta per sempre

Un aggiornamento relativo allo status del marchio Intellivision Amico potrebbe essere il segno inequivocabile che la console non verrà mai rilasciata.

La piattaforma (che su Amazon è in ogni caso ancora disponibile al pre-order) aveva infatti quasi del tutto fatto perdere le speranze lo scorso mese di aprile di quest’anno.

Un certo numero di clienti di GameStop aveva infatti segnalato che i loro preordini per la console Amico di Intellivision erano stati inspiegabilmente cancellati.

Ora, come riportato anche da VGC, sembra proprio che sia arrivato il cosiddetto ultimo chiodo sulla bara relativamente all’uscita di questa sfortunata piattaforma da gioco.

L’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha infatti elencato la voce del marchio ‘Intellivision Amico’ come ‘morto‘, il che implica che al momento non è più in uso legale.

Secondo il sito, Intellivision ha richiesto il marchio nell’ottobre 2018 ed è stato concesso a settembre 2019, per poi essere “abbandonato” il 20 giugno 2022.

Il cambiamento di status è dovuto al mancato deposito da parte di Intellivision di una ‘Dichiarazione d’uso’, che deve essere presentata per mostrare all’USPTO come il marchio registrato viene effettivamente utilizzato a fini commerciali.

Poiché l’Amico non è ancora in vendita, Intellivision non può ancora presentare una dichiarazione d’uso e ha continuamente presentato richieste di proroga per chiedere più tempo.

Ad oggi sono state approvate quattro richieste, l’ultima delle quali a novembre 2021. Tuttavia, sembra che da allora non siano state presentate altre richieste di proroga, per cui il marchio è stato contrassegnato come ‘abbandonato‘.

Il mese scorso l’USPTO ha pubblicato un avviso in cui si legge che: «La domanda di cui sopra è abbandonata perché non abbiamo ricevuto, entro sei mesi dalla data di emissione della Notice of Allowance, una dichiarazione d’uso o una richiesta di proroga per il deposito di una dichiarazione d’uso». Staremo a vedere se nelle prossime settimane si muoverà qualcosa in tal senso.

