C’è un gioco gratis su Xbox Game Pass che ha un Easter Egg davvero unico

Alcuni giochi sono semplicemente piacevoli, senza chissà quali ambizioni, Uno di questi, che si dà il caso sia anche in uscita al day one su Xbox Game Pass per console e PC, è Soccer Story, e a quanto pare contiene un omaggio a Keanu Reeves e Cyberpunk 2077.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft è infatti quasi pronto a festeggiare il Natale, e lo fa con altre aggiunte di peso.

Da oggi sono infatti disponibili altri due giochi, uno dei quali è proprio il simpatico mix tra un gioco di ruolo, un titolo calcistico e un puzzle.

Come riportato anche da VG247, Soccer Story è pieno di battute sagaci e l’intera premessa del gioco è altrettanto stravagante, sebbene l’Easter Egg in questione è davvero unico.

La maggior parte del tempo in Soccer Story è dedicata all’esplorazione del mondo, alla risoluzione di piccoli enigmi e all’interazione con gli oggetti usando il vostro pallone magico (ovviamente).

Il gameplay del gioco è arcade, basato sull’immediatezza, ma non è questo il punto: ciò che piace di questa piccola avventura degli sviluppatori PanicBarn (pubblicata da No More Robots) è il tono, con palesi strizzate d’occhio al mondo del calcio reale e non solo.

In un determinato momento del gioco è stato avvistato un riferimento all’ormai famoso momento della presentazione di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 all’E3 (lo trovate nell’immagine poco sopra).

Il momento in cui l’attore, dopo essere apparso nell’ultimo trailer del gioco di CDPR, è salito sul palco, è divenuto memorabile anche e soprattutto nell’istante in cui un fan dalla platea ha urlato a Reeves la frase “You’re Breathtaking!”, destinata in poco tempo a diventare un vero e proprio tormentone.

Parlando di Soccer Story, ben diverso da simulatori come le serie eFootball e FIFA, è infatti un gioco di ruolo con una struttura open world simile a Pokémon, in cui però il vero protagonista è il calcio.

