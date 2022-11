Xbox Game Pass, due nuovi giochi gratis sono stati rimossi a sorpresa

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa: sembra infatti che il servizio in abbonamento abbia rimosso a sorpresa, e senza alcun preavviso, due giochi gratis aggiunti di recente.

Da diversi giorni sono infatti spariti senza una spiegazione ufficiale due capitoli della serie The Walking Dead di Telltale Games, oggi di proprietà di Skybound e tra gli highlight delle aggiunte di novembre per i giocatori PC (trovate il servizio in abbonamento in sconto su Amazon).

Le versioni PC di The Walking Dead A New Frontier e Michonne erano infatti state aggiunte su PC dal primo novembre, seppur i fan avessero notato fin da subito un problema molto importante: i servizi in abbonamento avevano introdotto soltanto i primi episodi, e non le stagioni complete come invece accaduto con tutti gli altri titoli, ma anche con queste stesse produzioni su Xbox.

Un errore che non è però mai stato corretto e che da diversi giorni ha preso una piega inaspettata: TrueAchievements segnala infatti che le due stagioni di The Walking Dead sono state improvvisamente rimosse da Game Pass su PC, senza venire mai reintrodotte.

È possibile che si tratti di una rimozione temporanea, in attesa che venga sistemato l’errore che rende ingiocabili le intere stagioni: cercando sull’app ufficiale Xbox, è infatti ancora possibile approfittare di uno sconto del 20% su entrambi i titoli, solitamente dedicato ai giochi presenti su Game Pass.

Tuttavia non è ormai possibile scaricare tali giochi, secondo le segnalazioni arrivate dalla community, da ormai 10 giorni: un’assenza decisamente prolungata e preoccupante, considerando che in realtà le stagioni complete su PC non sono mai state giocabili gratuitamente fin dal primo novembre.

I fan hanno inoltre segnalato di aver già provato a contattare sia Microsoft che Skybound in cerca di risposte e rassicurazioni, ma di non aver ancora ricevuto nessun commento ufficiale sulla vicenda: vi terremo prontamente aggiornati se arriveranno ulteriori novità e se, eventualmente, sarà possibile godersi queste stagioni senza costi aggiuntivi anche su PC e non soltanto su Xbox.

Un errore simile è accaduto questa settimana anche su PlayStation Plus: un action RPG era stato rimosso a sorpresa dal servizio di casa Sony, venendo reintrodotto solo nelle scorse ore grazie a un’indagine del publisher.

Nel frattempo, gli utenti potranno consolarsi con un grande catalogo di giochi gratis, molti dei quali sono stati nominati anche a The Game Awards 2022, per la gioia di casa Microsoft.