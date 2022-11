Xbox Game Pass, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis: c’è un nuovo calcistico

Da questo momento sono ufficialmente disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, in vista dell’imminente fine del mese di novembre: la line-up del mese sta dunque per arrivare alla sua naturale conclusione.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) è ormai quasi pronto a festeggiare il mese natalizio, ma si prepara a salutare novembre con due nuove aggiunte, una delle quali è un curioso gioco calcistico appena uscito.

Si tratta di Soccer Story, ben diverso da simulatori come le serie eFootball e FIFA: sarà infatti un gioco di ruolo con una struttura open world simile a Pokémon, in cui però il vero protagonista sarà il calcio.

Non si tratta però dell’unica aggiunta disponibile nel catalogo da questo istante: i giocatori potranno infatti scaricare su console anche Insurgency Sandstorm, il celebre sparatutto tattico di New World Interactive e Focus Home Entertainment.

Come vi anticipavamo in apertura, Soccer Story è un particolare gioco di ruolo in cui saremo chiamati a diventare Custodi del Calcio, dopo che la Soccer Inc ha chiuso per sempre ogni stadio, struttura e competizione calcistica.

Dato che la vita «non avrebbe più senso» senza il gioco più bello del mondo, saremo chiamati a far ricordare a tutto il mondo quanto sia bello il calcio, risolvendo enigmi, sconfiggendo cattivi e, naturalmente, sempre in compagnia del nostro pallone da calcio.

Insurgency Sandstorm è l’FPS tattico a squadre basato su combattimenti ravvicinati e sulla cattura dei rispettivi obiettivi: i giocatori dovranno dimostrare grande abilità e voglia di lavorare in squadra per riuscire a prevalere sui propri avversari.

I nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass sono già disponibili per il download da adesso, ma vi ricordiamo che soltanto Soccer Story è stato incluso anche per gli utenti PC. Insurgency Sandstorm sarà infatti giocabile gratuitamente solo su console, anche se in entrambi i casi potrete accedere anche alle versioni cloud.

Adesso non resta che attendere ufficialmente la giornata di domani, quando un celebre capitolo di Warhammer concluderà ufficialmente la line-up di giochi gratis in arrivo a novembre. Al momento non sono ancora stati svelati tutti i giochi gratis di dicembre, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Resta invece ancora aperto il mistero sui due giochi gratis rimossi misteriosamente da PC Game Pass: al momento non è ancora arrivato alcun chiarimento ufficiale dal publisher o dalla stessa Microsoft e non sappiamo se e quando torneranno.