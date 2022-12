C’è un clone cinese di Sekiro in arrivo su PS4 e PS5

Non siamo abbastanza sicuri di poter dire che Project The Perceiver sarà un must have, ma di certo promette bene, specie per la sua palese somiglianza con alcuni grandi classici come Sekiro Shadows Die Twice.

Il soulslike di FromSoftware (che trovate anche su Amazon su PS4) ha infatti dettato legge per quanto riguarda titoli ambientati nell’antichità nipponica.

Del resto, l’ormai leggendario Sekiro è talmente bello da aver ispirato numerosi altri titoli, tra i quali figura un platform alquanto singolare.

Senza contare anche un soulslike dalle atmosfere orientaleggianti chiamato Where Wind Meets, il quale sembra ispirarsi ad altri grandi classici del genere. A quanto pare, però, qui andiamo ancora oltre.

Dopo un debutto impressionante all’inizio dell’anno, lo sviluppatore cinese Papergames e la sua filiale 17ZHE Studio hanno mostrato ben 45 minuti di filmati (via Push Square) tratti da un prototipo del prossimo gioco d’azione dalle tinte souls, previsto per PS5 e PS4.

Considerando la lunghezza, il video è in gran parte incentrato su una serie di combattimenti in ambienti perlopiù identici, cosa questa che potrebbe fare storcere il naso a molti.

Tuttavia, la premessa non è niente male: il gioco sembra infatti un mix tra Ghost of Tsushima e Sekiro Shadows Die Twice, tanto che ciò basterà per fare drizzare le antenne ai fan sfegatati dei due giochi in questione.

È chiaro che è ancora presto per tirare le somme, visto che non potremo mettere le mani sul titolo prima di un po’ di tempo. Nonostante qualche perplessità, Project The Perceiver rientra quindi tra i giochi cinesi di alto profilo più promettenti tra quelli annunciati negli ultimi anni.

E mentre voi sputate sangue per la difficoltà, qualcuno nelle ultime settimane ha finito Sekiro bendato in due ore (vedere per credere).

Ma non solo: mesi fa qualcuno che ha deciso di battere il boss finale di Sekiro ogni giorno in attesa di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware.