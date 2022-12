C’è davvero lo Spider-Man PS1 nel trailer di Across The Spider-Verse?

Spider-Man Across the Spider-Verse è sicuramente il film animato più atteso dai fan di Spidey, inclusi quelli che attendono l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2, seguito dell’amatissimo titolo per PlayStation 4.

L’episodio precedente, insieme all’avventura di Miles Morales, (la trovate sempre su Amazon) non hanno infatti bisogno di presentazioni.

E se pare certo che i due Spider-Man di Insomniac sono ufficialmente parte del multiverso di Across the Spider-Verse, in molti erano certi di aver avvistato anche un altro Uomo Ragno.

Come riportato da The Gamer, sembrava che nel trailer del nuovo film animato di Sony e Marvel avesse fatto la sua comparsa lo Spider-Man del gioco della PS1 di NeverSoft.

Una variante di Spider-Man presente nel trailer di Across the Spider-Verse e presentata come lo Spider-Man PS1 potrebbe non essere in realtà quella versione dell’Arrampicamuri.

Verso la fine del trailer, Miles viene visto fuggire da un enorme gruppo di Spider-tizi: quello che ha attirato maggiormente l’attenzione dei fan è uno Spider-Man che sembra essere basato sulla versione vista nei giochi NeverSoft per la prima PlayStation.

Il personaggio si può notare sulla sinistra mentre corre sul ponte, con Miles che cerca di scappare.

Dopo il debutto del trailer, molti hanno iniziato a speculare sul fatto che questo Spider-Man fosse effettivamente la versione PS1 del personaggio, usando come prova il modello a blocchi e lo strano modo di correre.

Dando però un’occhiata più da vicino al modello visto nel trailer, appare subito chiaro che non si tratta del personaggio in questione.

Per cominciare, lo stile della calzamaglia è completamente diverso, con braccia completamente blu e una ragnatela rossa che scende lungo le ginocchia. Questo Spider-Man ha anche una corporatura completamente diversa da quella dello Spider-Man PS1, che si nota quando corre.

L’unica cosa che assomiglia veramente alla versione NeverSoft è lo stile “blocchettoso” e la dimensione degli occhi, ma questo è tutto.

Restando in tema, sembra proprio che uno sviluppatore dello Spider-Man del 2000 ha ammesso di essere ‘assolutamente pronto’ a lavorare su un remaster del classico.

Inoltre, per non calmare affatto l’hype del sequel su PS5, di recente una sceneggiatrice ha lasciato intendere una probabile finestra di uscita per Marvel’s Spider-Man 2.

Senza contare che tutte le indiscrezioni che arrivano per quanto riguarda la trama del gioco Insomniac sono sempre più interessanti.