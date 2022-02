CD Projekt Red supporta l’Ucraina, con donazione e un appello su Twitter

Eventi come la recente aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina hanno effetto su tutto il mondo, ad ogni livello, e anche CD Projekt Red si schiera pubblicamente.

Lo studio polacco, autore della saga videoludica di The Witcher, ha voluto annunciare pubblicamente il proprio supporto per l’Ucraina.

Gli stessi sviluppatori ucraini, nella giornata di ieri, avevano manifestato come l’attacco abbia profondamente sconvolto le vite di tutti i cittadini.

Quello di CD Projekt Red è un supporto che arriva a stretto giro con quello degli sviluppatori di This War of Mine, che doneranno i guadagni del loro titolo alla Croce Rossa.

Le grandi distopie, come quelle narrate in Cyberpunk 2077, dipingono scenari disastrosi, spesso a seguito di un conflitto in scala globale.

Nella speranza che l’offensiva scellerata della Russia possa fermarsi presto, e che certi scenari possano rimanere solo delle fantasie fervide di autori ispirati, CD Projekt Red ha comunicato tramite Twitter la volontà di supportare lo stato ucraino.

Anche per via dell’estrema vicinanza geografica, come per il team di This War of Mine, lo studio polacco si sente inevitabilmente vicino all’Ucraina.

La comunicazione è arrivata tramite Twitter, con annesso appello a tutta la comunità:

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged.

In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2)

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 25, 2022