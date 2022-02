This War of Mine aiuterà l’Ucraina donando i guadagni alla Croce Rossa

This War of Mine ha saputo raccontare come pochi altri videogiochi gli orrori della guerra, quelli che spesso noi videogiocatori viviamo come fittizi ma, da qualche ora, in Ucraina vivono sulla propria pelle.

Come saprete, alle 5 della mattina di oggi il servizio di confine ucraino nell’area con la Federazione russa e con la Repubblica di Bielorussa è stato attaccato dalle truppe russe sostenute dalla Bielorussia.

Gli attacchi sono avvenuti nelle regioni di Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr, ai confini orientali e settentrionali, oltre che nella parte della Repubblica autonoma di Crimea.

Una situazione a dir poco atroce, che è in divenire, e che probabilmente peggiorerà col tempo. Un evento che si riflette sulle vite di tutti, anche degli sviluppatori ucraini che vedono le loro vite stravolte.

Il titolo di 11 bit studios colpì nel segno con la sua narrazione, anche con l’espansione The Little Ones che metteva al centro i bambini delle città in guerra, e in queste supporterà l’Ucraina nel conflitto.

Con una dichiarazione pubblica affidata al profilo Twitter ufficiale, gli sviluppatori di This War of Mine hanno dichiarato che supporteranno la Croce Rossa ucraina durante queste giornate difficili.

«Oggi le forze militari russe hanno attaccato il paese libero dell’Ucraina, nostri vicini. In quanto studio polacco e creatori di un gioco riconosciuto globalmente come anti-guerra, This War of Mine – che parla direttamente delle sofferenze e della miseria dei civili che sono colpiti dalla guerra – vogliamo annunciare la nostra dichiarazione aziendale: siamo contro l’invasione russa dell’Ucraina.

Le sole parole sarebbero vuote senza un atto significato però, e il tempismo è cruciale, quindi l’atto è il seguente: per i prossimi sette giorni, tutti i proventi di This War of Mine, e tutti i suoi DLC, su tutti i negozi e piattaforme andranno in un fondo speciale. Ad una settimana da oggi, questi soldi verranno donati alla Croce Rossa Ucraina per supportare direttamente le vittime della guerra in Ucraina.

Lasciate che questo messaggio risuoni con tutto quello che sapete riguardo questa guerra e come la guerra uccide le persone, devasta le loro vite e case. Lasciateci, sviluppatori e giocatori insieme, fare tutto quello che possiamo per supportare le vittime della guerra in Ucraina.»