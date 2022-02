Sviluppatori sulla guerra in Ucraina: “le nostre vite possono essere distrutte”

Come ormai saprete fin troppo bene, le truppe russe hanno attaccato l’Ucraina dalla Bielorussia e dalla Crimea.

Alle 5 circa, il servizio di confine ucraino nell’area con la Federazione russa e con la Repubblica di Bielorussa è stato attaccato dalle truppe russe sostenute dalla Bielorussia.

Gli attacchi sono avvenuti nelle regioni di Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr, ai confini orientali e settentrionali, oltre che nella parte della Repubblica autonoma di Crimea.

Una situazione estremamente tesa e in divenire, che purtroppo non sembra voler migliorare. Ora, anche alcuni noti team di sviluppo con sede in Ucraina hanno infatti mandato un messaggio al mondo.

We're a peaceful nation, and in all the years since we gained our independence, we've never attacked or threatened anyone.

Because of this situation, our work will be impacted and our lives can be destroyed.

— Frogwares (@Frogwares) February 24, 2022