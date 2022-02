CD Projekt Red: in arrivo due nuovi titoli nel 2022, e Cyberpunk next gen?

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi che ricorderemo di più di questa generazione, nel bene e nel male, l’opera di CD Projekt Red continua ancora a far parlare di sé.

l lavoro di CD Projekt Red tratto dal famoso gioco di ruolo è stato uno dei blockbuster più attesi, e all’uscita ha scatenato un vero e proprio polverone.

I giocatori chiedono a gran voce, da mesi e mesi, gli aggiornamenti next-gen del gioco che non hanno ancora una data, ma ora sappiamo quando poterli aspettare più o meno.

Una nuova conferma è arrivata di recente, perché è spuntata una fantomatica versione PS5 del titolo più famoso di CD Projekt Red.

Mentre c’è un certo silenzio da parte del team polacco nei confronti del suo lavoro, è proprio il presidente della compagnia ad aver spiegato, di recente, quali sono i piani per il 2022.

Come riporta The Gamer, CD Projekt Red è alle grandi manovre per quanto riguarda lo sviluppo dei prossimi titoli. Intenzioni importanti mentre, dicevamo, l’aggiornamento tanto atteso di Cyberpunk 2077 ancora latita.

Adam Kicinski, CEO della compagnia polacca, ha spiegato come CD Projekt Red affronterà le sue differenti strategie, che saranno centrate intorno allo sviluppo di due giochi tripla-A, in contemporanea, nel corso del 2022.

Un obiettivo che verrà raggiunto, spiega Kicinski, affrontando una trasformazione aziendale che passerà anche per una campagna di assunzioni importante:

«Un elemento che sarà a supporto significativo di questo processo sarà un modo più efficiente di controllare il progresso di un dato prodotto, grazie al lavoro con una metodologia agile. In più intendiamo assumere nuove, talentuose persone per supportare i nostri team di sviluppo.»

I due progetti sono ovviamente inediti, ma che fine faranno gli aggiornamenti di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077? Non è dato saperlo, sebbene Kicinski ha spiegato come il team abbia imparato dall’uscita del titolo fantascientifico:

«Cyberpunk ci ha insegnato molto. È stato un impulso e motivazione per dei cambiamenti che ci faranno lavorare meglio in futuro.»

Nel frattempo, CDPR ha dato il via libera a Cyberbang 2069 che ora è disponibile e, sì, è esattamente il dating sim sexy che state immaginando.

Che uno dei titoli sia proprio il vociferato gioco ambientato nel mondo di The Witcher, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa?