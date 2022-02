Cyberpunk 2077, la patch 1.5 aggiunge un “compagno” molto particolare

La patch 1.5 di Cyberpunk 2077 ha introdotto tante novità nascoste nell’ambizioso RPG di CD Projekt, che i fan stanno ancora cercando di scoprire tutte.

Una delle ultime gradite sorprese riguarda la possibilità di aggiungere un nuovo «compagno» molto particolare, che ci consentirà di sentirci meno soli all’interno del nostro appartamento in Cyberpunk 2077.

Non si tratta di un partner umano, anche se le romance sono già state ampliate grazie alla possibilità di ricevere messaggi piccanti, ma di un vero e proprio animale da compagnia insolito.

Come riportato da Screen Rant, i fan hanno infatti scoperto che seguendo una procedura molto particolare è possibile schiudere un uovo di iguana, che ci consentirà di poter tenere questo rettile come nostro animale domestico.

Si tratta di un simpatico easter egg che richiama una delle prime missioni affrontabili nella carriera da Nomad, dove V aiuterà Jackie Welles a portare un iguana a Night City.

Se vorrete fare vostro questo interessante animale, dovrete affrontare la missione «The Heist» e recuperare il suo relativo uovo: dopo aver completato anche la missione «Playing for Time», l’oggetto andrà posizionato in un apposito recipiente.

Dopo aver eseguito questa procedura, sarà necessario attendere una durata da 1 a 2 mesi in-game prima di vedere schiudersi il nostro nuovo iguana: potete osservare la procedura completa nel seguente video.

Ricordiamo che prima della patch 1.5 era possibile ottenere soltanto un gatto domestico nel nostro appartamento di Cyberpunk 2077: evidentemente, CD Projekt sta lavorando per ampliare ulteriormente questa interessante feature.

Vedremo se con i prossimi aggiornamenti arriveranno altri animali da compagnia: nel frattempo, a partire da oggi potrete fare amicizia e prendervi cura di questo affascinante rettile.

Un altro segreto che è stato recentemente scoperto dai fan è legato a un misterioso interruttore presente in Night City, che qualcuno ha premuto per scoprire che cosa succede.

Tra le novità in arrivo non ci sarà però una delle feature promesse prima del lancio del titolo: CD Projekt ha infatti confermato di non avere alcun piano per reintrodurla.