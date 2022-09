CD Projekt Red non ha finito con Cyberpunk e svela i piani dopo il DLC

Cyberpunk 2077 è stato, in un modo o nell’altro, un titolo che non ci dimenticheremo presto, e neanche CD Projekt Red a quanto pare.

Il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, si sta preparando al fallout post-lancio anche con dei contenuti inediti.

Pochi giorni fa è stata annunciata infatti Phantom Liberty, la prima espansione di Cyberpunk 2077 che espanderà la trama del gioco.

Insieme all’aggiornamento 1.6 già disponibile per il gioco che, tra le tante cose che aggiunge, rende un’arma particolare molto più vibrante del solito.

L’investimento per creare Cyberpunk 2077, dallo sviluppo a tutto l’impegno lato marketing e promozione, è stato decisamente importante per CD Projekt Red.

Per questo motivo, come riporta IGN US, lo studio polacco non ha intenzione di lasciare andare presto il franchise.

Michał Nowakowski, vicepresidente dello sviluppo aziendale di CD Projekt Red, ha confermato l’impegno dell’azienda nei confronti dell’IP di Cyberpunk in occasione dell’ultima riunione degli azionisti dell’azienda polacca.

Le basi create per lo sviluppo dell’IP non verranno abbandonate, e il franchise verrà ripreso in futuro e non solo con i videogiochi.

Nowakowski ha spiegato come Cyberpunk verrà espanso nei prossimi anni, senza però dare troppe informazioni precise, comprensibilmente:

«Abbiamo dedicato molti sforzi e tempo alla costruzione di questo franchise e vogliamo assolutamente continuare a costruire su ciò che è stato fatto in questo momento. Con nuove storie, nuove esperienze, nuovi contenuti, fondamentalmente, non solo con il formato del videogioco. In termini di espansioni, ci sarà solo un’espansione importante. Tuttavia, ci saranno novità in futuro.»

Lo dimostra anche l’impegno nella promozione di Edgerunners, la serie Netflix che sarà integrata all’interno di Cyberpunk 2077 e che, tra l’altro, potete iniziare a vedere gratis.

In ogni caso il videogioco potrebbe anche avere un sequel, in futuro, la cui lavorazione sembra già iniziata stando alle prime informazioni emerse.