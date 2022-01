Un nuovo gioco ambientato nell’universo di The Witcher sarebbe in arrivo

Dopo l’uscita di The Witcher 3 Wild Hunt i fan dello Strigo sono in attesa di scoprire il futuro del brand, nonostante ad oggi non vi sia ancora nulla di certo circa un eventuale The Witcher 4.

Tra un gioco di ruolo cartaceo, i romanzi e molto altro, gli appassionati aspettando con trepidazione di poter tornare nuovamente anche nel mondo di videogiochi messo in piedi da CD Projekt RED.

Nonostante ora sia Cyberpunk 2077 il gioco “preso di mira” dal team di sviluppo polacco, sembra però che alle porte sia atteso un nuovo gioco ambientato nell’universo di The Witcher.

Thanks, IGN US.

IGN US ha infatti rivelato in anteprima che il popolare Gwent diventerà un nuovo gioco single-player, standalone, nome in codice Project Golden Nekker, la cui uscita sarebbe prevista per il lancio nel corso del 2022.

Project Golden Nekker è attualmente in sviluppo proprio dal team dedicato a Gwent di CD Projekt, mirando a fornire una “accattivante esperienza per giocatore singolo” diversa dalle precedenti versioni del gioco di carte divenuto un vero e proprio cult.

Ma non solo: PGN sarà un gioco completamente autonomo, e non richiederà ai giocatori di possedere altre versioni di Gwent per ottenere l’esperienza completa.

Ricordiamo infatti che Gwent nasce come minigioco incluso in The Witcher 3 Wild Hunt, per poi evolversi e diventare un titolo multiplayer indipendente.

A sua volta, il card game ha anche ricevuto un interessante spin-off, ossia l’eccellente The Witcher Tales Thronebreaker.

