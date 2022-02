Cyberpunk 2077, il dating sim sexy è disponibile, lo potete scaricare gratis

I grandi videogiochi ispirano sempre degli spin-offo di ogni tipo, e Cyberpunk 2077 non fa certo differenza in questo senso.

Il titolo di CD Projekt Red ha il pregio di aver costruito un immaginario clamoroso, in termini estetici e contenutistici, che ha dato ai fan tanto materiale su cui lavorare.

C’è chi ha trasformato Night City in un diorama 3D, che rende la città in cui V compie le sue scorribande ancora più bella da vedere.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato anche di Cyberbang 2069, un simulatore di appuntamenti sexy che era finito anche nel mirino del team polacco.

Come potete immaginare, Cyberbang 2069 è una visual novel a tinte erotiche in cui potrete flirtare (e non solo) con alcuni personaggi del gioco, come Johnny Silverhand.

Quando si tratta di operazioni del genere il rischio di finire nell’illegalità è sempre molto alto, ma CD Projekt Red si è mostrata fin da subito molto comprensiva.

Nonostante le ovvie ispirazioni, e l’inserimento di personaggi di Cyberpunk 2077, essendo il titolo pubblicato in via gratuita non incorre in nessun tipo di controversia.

Rientra, come spiegato recentemente dal team di sviluppo, nell’ambito delle fan art fondamentalmente. E nonostante ci si possa intrattenere in attività ricreative molto piccanti con personaggi interpretati da attori come Keanu Reeves, CDPR ha dato fin da subito il via libera.

Ed ora Cyberbang 2069 è disponibile nella sua versione finale. Qui sotto potete vedere un trailer:

Se volete provare l’ebrezza di corteggiare Johnny, e non solo, potete scaricare Cyberbang 2069, sia in versione esplicita che censurata, al seguente indirizzo.

Chissà se il gioco si aggiornerà ad una versione next-gen quando lo farà l’originale, come hanno fatto questi modder nel trasformare radicalmente il titolo.

In attesa dell’aggiornamento ufficiale, che secondo qualcuno è molto più vicino di quanto possiamo pensare, visto che qualcuno ha scovato una versione PS5 “nativa” di Cyberpunk 2077.