Cyberpunk 2077 su PS5 potrebbe arrivare tra febbraio e marzo, pure lui

Dopo l’ondata negativa che ha travolto Cyberpunk 2077 nei mesi successivi al lancio, in molti sicuramente hanno deciso sapientemente di attendere la versione next-gen per giocare l’ultimo titolo di CD Projekt Red.

Dopo numerosi rinvii sembra che adesso il gioco, nello specifico su PS5, stia per beneficiare del tanto agognato aggiornamento per poter finalmente soddisfare le richieste dei giocatori di console di nuova generazione.

Sono emersi dettagli sulla versione PlayStation 5 del gioco tramite l’account Twitter di PlayStation Game Size, che tramite un post afferma che vedremo arrivare Cyberpunk next-gen tra la metà di febbraio e l’inizio di marzo.

Si tratta sicuramente di un periodo bollente per il mercato, dato che proprio a fine febbraio uscirà uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, ovvero Elden Ring, nuovo soulslike di casa FromSoftware.

Senza dimenticare ovviamente una grande esclusiva PlayStation che i fan non vedono l’ora di avere tra le proprie mani: Horizon Forbidden West.

Potrebbe essere davvero questo il momento per tornare a volgere le proprie attenzioni su uno dei più discussi fenomeni videoludici dell’anno appena trascorso?

Ovviamente attendiamo notizie ufficiali da parte di CD Projekt Red, ma potrebbe essere questa l’occasione per lasciarsi alle spalle bug e glitch e avventurarsi nella Night City che non perdona che, nonostante tutto, si è fatta amare da molti.

Ma a proposito di curiosità da Night City, recentemente è stato scoperto un modo in Cyberpunk 2077 per azzerare completamente i danni da caduta, un trucco davvero niente male.

Infine, se siete nostalgici delle romance presenti nel gioco, è arrivato un simulatore di appuntamenti ispirato al titolo di CDPR dal nome che sembra abbastanza discutibile.

Nel caso in cui vogliate perdervi per le strade di Night City, e godervi il viaggio di V in un immaginario futuro postumano, potete acquistare Cyberpunk 2077 per PS4 su Amazon ad un prezzo da non perdere.