Castlevania, le prime immagini della Stagione 4 sono stupende

La terza stagione di Castlevania – tratta dalla storica serie di videogiochi sviluppata da Konami – è uscita sul catalogo Netflix ormai diversi ma, ottenendo un discreto successo sia da parte della critica che pubblico.

Anche noi di SpazioGames ve ne abbiamo parlato nella recensione dello show pubblicata diversi mesi fa, raccontandovi che «la nuova odissea di Trevor, Alucard e Sypha nella terra dei vampiri è un prodotto imperdibile per i fan della serie Konami, a patto di venire a compromessi con una lunga serie di libertà creative rispetto all’opera originale.»

Il logo della serie di Castlevania.

Ora, una quarta stagione è attualmente in lavorazione, come confermato tempo dall’attrice Jessica Brown Findlay, la quale aveva in ogni caso rimarcato il fatto di non aver ancora iniziato a doppiare la nuova serie.

Nonostante ciò, la lavorazione della Stagione 4 della serie animata targata Netflix è quasi al traguardo finale, visto che il regista Samuel Deats ha condiviso sui social un aggiornamento sulla produzione, insieme a due immagini mai viste prima:

https://twitter.com/SamuelDeats/status/1331450270811877378

Ho appena terminato un episodio incredibile di Castlevania! Sono così fiero del nostro team, sono scoppiato a piangere! La quarta stagione sarà fenomenale! Come piccolo dono del Ringraziamento… ecco un paio di immagini della Stagione 4!

Ricordiamo anche che il produttore esecutivo Kevin Kolde aveva parlato circa i piani originali della serie, rivelando che nel 2012 il progetto legato al franchise di Castlevania avrebbe dovuto essere una trilogia animata direct-to-video, sebbene la “morte” delle videoteche e la diffusione sempre maggiore dello streaming via Netflix ha fatto cambiare idea ai produttori.

Nel cast di doppiatori originali della serie animata di Castlevania troviamo Graham McTavish come Dracula, Richard Armitage in quelli di Trevor Belmont, James Callis nel ruolo di Alucard e Alejandra Reynoso nei panni della maga Sypha Belnades.

Castlevania – Stagione 4, prevista su Netflix, vedrà la luce nel corso del 2021 in data da destinarsi.