Il nuovo video di Metroid Dread piacerà ai nostalgici

Uno dei giochi più chiacchierati dello scorso giugno durante il Nintendo Direct è stato sicuramente Metroid Dread. Mentre gli appassionati sono in attesa di novità su Metroid Prime 4, infatti, la casa di Kyoto ha svelato una nuova avventura per Samus, che avrà toni particolarmente cupi.

Il gioco, che il nostro Valentino ha visto a porte chiuse parlandone con gli sviluppatori in una presentazione per la stampa, già dal titolo vuole infatti sottolineare i pericoli costanti che Samus potrà correre, tra nuovi nemici che saranno pronti a farne praticamente un sol boccone e il giocatore che dovrà ingegnarsi per trovare sempre il modo migliore di superarli, anche quando non può combattere direttamente, per avere la meglio.

Il titolo, insomma, promette di mantenersi estremamente fedele alla formula che ha reso Metroid una colonna della storia dei videogiochi, ma contemporaneamente non intende fare sconti a chi vorrebbe un gioco accessibile o incapace di dare del filo da torcere.

A tal proposito, e proprio per sottolineare l’atmosfera cupa a cui facevamo cenno, Nintendo Japan ha diffuso un nuovo teaser trailer per Metroid Dread.

Il video, che potete vedere di seguito e che già nel titolo allude alla «paura» che dovremo affrontare nei panni di Samus, mostra alcuni scorci dalla nuova avventura della storica eroina. Ad accompagnarlo, noteranno i fan più longevi della saga, è un comparto sonoro perfettamente in stile Metroid.

Considerando che il canale di Nintendo parla specificamente di “parte 1”, sembrerebbe legittimo aspettarsi ulteriori video nel prossimo futuro, che possano accompagnarci verso l’uscita del prossimo 8 ottobre.

A tal proposito, ne approfittiamo per ricordare ai nostri lettori che la data sarà anche quella del lancio di Nintendo Switch OLED: abbiamo potuto mettere alla prova la console direttamente negli uffici della casa di Kyoto, con il nostro Silvio che vi ha raccontato le prime impressioni dopo un’ora trascorsa con Switch OLED.

Continua a regnare la discrezione, invece, intorno al ritorno di Metroid Prime 4, il cui sviluppo venne riavviato per volontà di Nintendo.