Capcom vi regala un gioco gratis, ed è un capolavoro immortale

È sempre bello giocare qualcosa gratis, no? Stavolta ci pensa Capcom a regalarvi un gioco gratis, ed è uno di quelli importanti.

Di recente Capcom si è lanciata in una serie di annunci davvero niente male, tra cui l’attesissimo Resident Evil 4 Remake, di cui si è parlato tanto ed è finalmente ufficiale.

Ed ovviamente Street Fighter 6, il nuovo episodio della storica serie di picchiaduro che ha mostrato la sua nuova iterazione (con tanto di nuovi personaggi).

E chissà, forse per celebrare proprio quest’ultimo annuncio, Capcom sta regalando uno dei capitoli più importanti della saga di picchiaduro.

Si tratta ovviamente di Street Fighter II che, tramite il contenitore di Capcom Arcade Stadium, è gratis da adesso per tutti i giocatori.

Capcom Arcade Stadium è, come il nome può suggerire, una raccolta di tutti i più grandi classici da sala giochi dell’azienda nipponica, ed è possibile acquistare ogni videogioco singolarmente.

Senza grandi annunci, Capcom ha semplicemente pubblicato l’offerta per Street Fighter II su tutti gli store digitali delle piattaforme più importanti.

