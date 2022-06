Nintendo eShop, arrivano i Super Saldi: oltre 1500 giochi con sconti top

L’estate è tempo di saldi, e Nintendo eShop non si fa trovare impreparato con i Super Saldi, le offerte in arrivo per Nintendo Switch.

Non è facile trovare sconti per la console ibrida (che trovate, invece, su Amazon), ed ogni occasione è più che buona per arraffare giochi scontati.

Le ultime offerte sono risalenti alla primavera e, se avete dato un’occhiata alla lista, ci sono stati degli sconti davvero niente male.

E, se volete recuperare New Pokémon Snap (qui la nostra recesione) vi consigliamo di fare molta attenzione a Nintendo eShop ed i suoi prossimi Super Saldi.

Nintendo eShop vola con i Super Saldi tra pochissimo, dal 9 giugno al 19 giugno, ed offre una selezione di titoli in offerta davvero invitate, tra cui titoli mai scontati finora.

Per prepararvi a Xenoblade Chronicles 3, in uscita a luglio, potete recuperare Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per esempio. Ma non mancano i capisaldi per ogni giocatore Switch che si rispetti, come Dark Souls: Remastered e The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

New Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Monster Hunter Rise sono solamente alcuni dei titoli proposti nell’offerta, ecco una lista dei migliori:

Titolo Publisher Sconto New Pokémon Snap Nintendo 33% The Legend of Zelda: Link’s Awakening Nintendo 33% LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga WB Games 20% Dark Souls: Remastered BANDAI NAMCO Entertainment 50% Among Us Innersloth 25% DOOM® Eternal Bethesda 67% Monster Hunter Rise CAPCOM 50%

(fino al 26 giugno 2022) Hades Supergiant Games 40% Cuphead StudioMDHR 30% Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Nintendo 33% Sonic Mania SEGA 50% Luigi’s Mansion 3 Nintendo 33% Bastion Supergiant Games 77% Mario + Rabbids Kingdom Battle – Gold Edition Ubisoft 75% Splatoon 2 Nintendo 33%

Queste sono alcune delle offerte che trovate su Nintendo eShop durante i Super Saldi, con l’elenco completo che potete consultare a questo indirizzo.

Lo scontro su Monster Hunter Rise è perfetto in vista dell’espansione, di cui vi abbiamo parlato recentemente in una nostra anteprima.

Curiosamente, proprio in questi giorni iPhone sta diventando come una Nintendo Switch: per un motivo molto semplice.