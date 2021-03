Call of Duty, in arrivo gioco dedicato agli zombie? Lo suggerisce un insider

La modalità dedicata agli zombie è sicuramente una delle più popolari della serie Call of Duty, trattandosi sempre di una di quelle più giocate in ogni titolo.

Questa feature viene infatti richiesta a gran voce su ogni capitolo: un aspetto che pare non sia passato inosservato ad Activision, che avrebbe in mente grandi piani.

Dopo l’arrivo degli zombie anche su Call of Duty Warzone, sembrerebbe infatti che sia pronto lo step successivo per la serie: un intero gioco della serie dedicato appunto ad affrontare i non-morti.

Come riportato da GamingBolt, questo interessante rumor arriva dall’insider Tom Henderson, già noto alla community per le sue rivelazioni attendibili per le serie sparatutto Call of Duty e Battlefield.

Gli zombie di Call of Duty potrebbero avere presto un loro gioco.

Rispondendo ad un utente sul proprio profilo Twitter, il quale evidenziava come Zombies dovrebbe avere una propria storyline ed universo, Henderson ha infatti svelato che il suo desiderio potrebbe presto avverarsi:

«Ci sono GRANDI cose pianificate per zombies. Non sarà più una “terza modalità” per molto».

Non è voluto entrare molto nei dettagli, ma l’intento del tweet è chiaro: secondo lui Activision vorrebbe che Zombies diventasse molto di più di una semplice modalità in-game.

There's BIG things planned for zombies. It won't be just a "3rd gamemode" for long. https://t.co/vgt35jAykL — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 19, 2021

Di conseguenza, dopo l’inclusione arrivata su Black Ops Cold War, potrebbe venire lanciato anche un gioco dedicato a questa modalità, che ne espanda l’universo ed il relativo gameplay.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta solo di un rumor da prendere alla leggera: siamo naturalmente ancora in attesa di conferme ufficiali che, se arrivassero, potrebbero permettere l’evoluzione di una delle caratteristiche più apprezzate della serie.

Non sappiamo ancora inoltre come dovrebbe chiamarsi questo ipotetico capitolo, ma non dovrebbe uscire nel 2022: Henderson ha infatti svelato quale sarà il titolo che dovremmo vedere il prossimo anno.

I fan sono inoltre in attesa di capire quando, e se, verrà nuclearizzata Verdansk, la mappa di Call of Duty Warzone: negli ultimi giorni è spuntata una nuova data.