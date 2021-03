Sarà questo il titolo ufficiale di Call of Duty 2021?

Come ogni anno, anche nel corso del 2021 la serie di Call of Duty tornerà in un nuovo capitolo ufficiale del franchise. A quanto pare, il cosiddetto Call of Duty 2021 avrebbe ora un primo titolo “ufficioso” trapelato in rete in queste ore.

Call of Duty WWII: Vanguard sarebbe infatti il nome del nuovo episodio sviluppato dal team Sledgehammer Games. La fonte ModernWarzone (via GR+) afferma che si tratta in ogni caso di un titolo provvisorio e che il gioco in uscita a fine anno potrebbe avere un nome del tutto differente.

La parola “Vanguard” rimanda in ogni caso alla seconda guerra mondiale, scenario classico abbandonato nel corso dei vari episodi del franchise a favore di conflitti bellici ambientati ai giorni nostri. La HMS Vanguard è infatti il nome di una celebre nave da guerra appartenente alla Royal Navy britannica , varata nel 1944 ma entrata ufficialmente in servizio a conflitto ormai concluso.

Un'immagine di World at War.

Leggi anche: ecco la lista dei capitoli del franchise di Call of Duty più importanti di sempre

Sledgehammer, inoltre, è stato lo sviluppatore principale del Call of Duty: WWII uscito nel 2017, quindi la scelta di quel contesto storico particolare potrebbe non essere una coincidenza

Ricordiamo anche che alcune settimane fa un altro leak aveva suggerito che il nuovo capitolo della serie Call of Duty avrebbe avuto luogo durante la seconda guerra mondiale, sebbene ModernWarzone riporta che alcune delle cutscene del gioco saranno ambientate negli anni ’50, ossia subito dopo il periodo in cui si è svolta la grande guerra.

Né Activision né Sledgehammer hanno al momento commentato l’indiscrezione. Ricordiamo in ogni caso che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe già in fase di sviluppo, tanto che potrebbe essere un remake/reboot del leggendario Call of Duty: Modern Warfare 2.

L’ultimo capitolo della serie, Call of Duty Black Ops – Cold War, è in ogni caso disponibile dal 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X (per tutti i dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra ricca video recensione).