Call of Duty 2021, sbuca una prima data (davvero vicinissima)

Activision sta preparando il terreno per l’annuncio di Call of Duty 2021 (noto anche come Call of Duty Vanguard), nuovo capitolo ufficiale della serie di sparatutto in soggettiva bellici più famosa di sempre, in uscita a fine anno.

Con l’obiettivo di replicare il successo del precedente Call of Duty Black Ops Cold War, uscito a fine 2020, il team Sledgehammer dovrà mettercela tutta per offrire un FPS all’altezza del nome che porta.

Del resto, dopo la conferma che un’eccellente remastered in realtà “non è mai esistita”, i fan hanno bisogno di sperare in qualcosa di nuovo al più presto.

Senza contare che anche le ultime notizie che suggeriscono che la Stagione 5 di Call of Duty Warzone potrebbe essere stata rinviata, non promettono nulla di buono.

Al momento abbiamo ancora pochissimi dettagli ufficiali sul prossimo capitolo principale di Call of Duty previsto a fine anno.

Sappiamo infatti che Sledgehammer Games è responsabile del gioco e che questi sarà comunque strettamente legato a Warzone.

Ora, però, l’affidabile leaker Tom Henderson (via Wccftech) è intervenuto sull’argomento, affermando che Call of Duty Vanguard sarà rivelato ufficialmente giovedì prossimo (19 agosto), probabilmente in occasione di un evento di Warzone.

Apparentemente, le fonti che hanno suggerito a Henderson la notizia sono ben quattro, oltre ad alcuni creatori di contenuti relativi a COD, i quali sarebbero già stati informati dell’evento.

Inoltre, sembra che un tweet relativo al reveal di Call of Duty 2021/Vanguard è stato recentemente cancellato su richiesta di Activision, cosa questa che darebbe adito al leak.

Il gioco dovrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ma con (pare) alcuni elementi storici alternativi.

Sembra inoltre che Zombies Chronicles 2 verrà rilasciato come DLC per il gioco, dopo vari mesi dall’uscita.

Avete letto in ogni caso che Black Ops Cold War sta per ricevere una modalità di gioco aggiuntiva che lo renderà davvero simile ad Among Us?

Inoltre, Activision e Raven Software starebbero preparando anche la versione next-gen di Call of Duty Warzone, la cui uscita dovrebbe essere ormai alle porte.

