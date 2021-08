Call of Duty Vanguard, il primo teaser ufficiale è una grande presa in giro

L’annuncio di Call of Duty 2021 – che a quanto pare si chiamerà Call of Duty Vanguard – dovrebbe essere ormai alle porte.

Il nuovo capitolo ufficiale della serie di sparatutto in soggettiva bellici più famosa di sempre ha il compito di bissare il successo del precedente Call of Duty Black Ops Cold War, uscito a fine 2020.

Sviluppato dal team Sledgehammer dovrebbe infatti fare capolino tra una manciata di giorni, con Activision pronta al grande reveal.

Vero anche che, con la Stagione 5 di Call of Duty Warzone partita ufficialmente, i fan sono ansiosi di scoprire il futuro del franchise.

In maniera assolutamente ironica, Activision ha deciso di iniziare a rispondere a modo suo alla valanga di informazioni non confermate, rumor e leak di ogni genere apparsi in queste settimane.

Per farlo ha pubblicato un teaser di Call of Duty Vanguard che, al netto dello “scherzo”, sembrerebbe includere uno spezzone ufficiale tratto dal gioco stesso.

Considerando che il trailer vero e proprio non è ancora arrivato al momento in cui scriviamo, questo “assaggio” è solo una mossa audace per solleticare ulteriormente l’interesse dei giocatori.

Trovate il tweet del publisher americano poco sotto, ricondiviso da Tom Henderson (via Game Rant):

This is from the Vanguard reveal trailer. Absolutely love this approach by them tbh… https://t.co/LPDeTKTS8p — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 12, 2021

La breve clip mostra uno scenario bellico che confermerebbe il setting della Seconda Guerra Mondiale, con un gran numero di velivoli intenti a bombardare una città non meglio identificata.

Peccato solo che, sovraimpresse ai mezzi volanti, è possibile leggere parole come “leaks” e “rumors”, proprio per ironizzare sulla continua valanga di voci di corridoio (o presunte tali) emerse di recente sul gioco.

Avete letto anche che Black Ops Cold War sta per ricevere una modalità di gioco aggiuntiva che lo renderà simile al fenomeno Among Us?

Ma non solo: di recente è anche arrivata la conferma che un’eccellente remastered in realtà “non è mai esistita”, nonostante le speranze dei fan.

Infine, se vi va, recuperate anche la classifica dei migliori capitoli della saga di COD, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.