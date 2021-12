Call of Duty Warzone starebbe per varcare i suoi confini

Activision ha da poco permesso ai giocatori di Call of Duty Warzone Pacific di lanciarsi in Caldera, la mappa dell’isola che i giocatori possono iniziare a visitare proprio a partire dal mese di dicembre in corso.

Dopo l’uscita di Call of Duty Vanguard, anche il battle royale basato sul celebre franchise aveva bisogno di una cosiddetta “rinfrescata”, sotto forma di una valanga di contenuti e novità di rilievo.

Caldera sembra essere del resto la mappa perfetta per tutti i giocatori del titolo di battaglia reale, nonostante ora le novità potrebbero presto raggiungere anche un’altra fetta d’utenza.

Del resto, dopo la recente conferma ufficiosa che un capitolo Call of Duty è stato brutalmente cancellato da Activision, la community era in attesa di buone notizie.

Da tempo si parla di un’eventuale versione mobile di Warzone, con alcune precedenti fughe di notizie che suggerivano che Call of Duty: Mobile avrebbe ricevuto Verdansk come mappa giocabile.

Ora, come riportato anche da DualShockers, sembra che siano emerse nuove speculazioni che suggeriscono un gioco completamente separato da Call of Duty Mobile, intitolato proprio Call of Duty Warzone Mobile.

La notizia arriva dopo che una versione di playtest è stata caricata sul database di Playtest Cloud, avvistata per la prima volta da Just4Leaks e dal noto insider Tom Henderson.

Tuttavia, proprio Playtest Cloud si è affrettato a smentire (solo in parte) la notizia, sempre ai colleghi di DualShockers:

Si tratta di un falso allarme, la lista dei giochi nel nostro modulo di iscrizione non ha alcuna connessione con i giochi testati su PlaytestCloud. Inoltre, poiché questo titolo non è stato ancora confermato come esistente, lo abbiamo rimosso dal database. Anche se stiamo aspettando con ansia i futuri capitoli di Call of Duty, purtroppo non abbiamo informazioni sui titoli in arrivo.

