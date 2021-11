Un Call of Duty molto amato sarebbe stato cancellato

Da pochi giorni Activision e Sledgehammer Games hanno rilasciato il loro Call of Duty Vanguard, ultimo capitolo della serie bellica di sparatutto in soggettiva, sebbene i fan già guardino ai prossimi capitoli in uscita prossimamente.

Il nuovo episodio del franchise, al netto della popolarità di Warzone, ha portato senza dubbio una ventata di aria fresca grazie anche al contesto storico legato alla seconda guerra mondiale.

Difatti, il nuovo capitolo potrebbe essere la prima parte di una vera e propria trilogia, al netto del fatto che tra un episodio e l’altro potrebbero arrivare altri episodi trasversali.

Del resto, Vanguard sembra comunque essere partito davvero molto bene con le vendite, nonostante il suo “trionfo” abbia sollevato una piccola questione legata al mercato.

I fan ricorderanno bene che anni fa è uscito Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, la nota esperienza per giocatore singolo che include l’intera campagna ad alta definizione del grande classico.

Con una risoluzione fino a 4K e supporto HDR su console, oltre a un framerate illimitato e supporto monitor su PC ultrawide grazie alla piattaforma Battle.net di Blizzard, il gioco è riuscito a farsi scoprire – o riscoprire – dai giocatori più giovani.

Da tempo girava voce che Activision stesse lavorando su Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered, sebbene ora un insider del settore ha affermato che il gioco è stato cancellato.

Il progetto non è mai stato annunciato ufficialmente, ma stando a quanto reso noto dal leaker RalphsValve (via DualShockers) la modalità multiplayer rimasterizzata di Modern Warfare 2 è stata bloccata a tempo indeterminato.

Anche Tom Henderson, altro celebre insider dell’industria, aveva dichiarato ad aprile che il gioco non sarebbe arrivato nel 2021.

RalphsValve non è entrato nei dettagli sul perché il progetto sia stato cancellato, sebbene è molto probabile che la campagna multiplayer sia stata “sacrificata” a favore del vero remake di Modern Warfare 2, atteso (pare) nel 2022.

In attesa delle novità sul franchise di COD, date un’occhiata anche alla nostra recensione di Vanguard pubblicata poche ore fa sulle pagine di SpazioGames.

Infine, non perdete anche la classifica dei migliori (e peggiori) capitoli della saga di Call of Duty mai usciti sul mercato.