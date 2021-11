Call of Duty Vanguard è un “flop”: il peggior lancio della serie da 14 anni

Fin dal suo annuncio, Call of Duty Vanguard non sembrava essere riuscito a catturare particolarmente l’entusiasmo della propria community: un effetto che sta diventando sempre più evidente, soprattutto dopo che sono stati pubblicati i primi risultati di vendita.

Secondo i primi dati provenienti dal Regno Unito, sembra infatti che COD Vanguard durante la sua prima settimana di lancio abbia venduto il 40% in meno rispetto al predecessore Black Ops Cold War.

I risultati tengono conto sia delle vendite fisiche che di quelle digitali, con queste ultime che avevano comunque dimostrato un’importante crescita rispetto ai precedenti capitoli.

Il lancio non è stato poi aiutato da una polemica a sfondo religioso: in una nuova mappa era infatti possibile calpestare le pagine del Corano, provocando le comprensibili ire dei giocatori e le successive scuse degli sviluppatori.

I primi dati di vendita sono stati svelati da GamesIndustry.biz, ma i colleghi di VGC sono riusciti a rivelare un ulteriore dato che rende maggiormente l’idea dell’attuale insuccesso di Vanguard.

Sembra infatti che quello di COD Vanguard sia stato il peggior lancio della serie da 14 anni: l’unico gioco che aveva ottenuto vendite inferiori era stato Call of Duty Modern Warfare, il quarto capitolo che poi ebbe una vera e propria esplosione e rivoluzionò il modo in cui intendiamo oggi la serie e gli sparatutto in prima persona.

Rispetto al titolo che ottenne le migliori vendite al lancio di sempre, ovvero Call of Duty Black Ops, Vanguard ha venduto il 200% in meno di copie: perfino titoli tra i meno apprezzati, come Ghosts e Infinite Warfare, sono riusciti a ottenere risultati migliori.

Va comunque sottolineato che i risultati attualmente riguardano il mercato del Regno Unito, uno dei pochi a diffondere puntualmente i dati di vendita, e che comunque Vanguard ha esordito al secondo posto nelle classifiche, venendo superato solo da FIFA 22.

In ogni caso, qualcosa sembra non aver funzionato a dovere durante il periodo del lancio: forse la competizione con Battlefield 2042 e l’imminente Halo Infinite potrebbe aver spinto molti giocatori a rimandare l’acquisto dell’ultimo capitolo sparatutto di Activision.

Non andrebbe nemmeno ignorato il grande successo di Call of Duty Warzone, il capitolo free-to-play che potrebbe aver condizionato molti utenti, paradossalmente, a voler risparmiare i propri soldi al day-one.

Non resta dunque che aspettare di scoprire come si evolverà la situazione: la speranza di Activision è che naturalmente possa essere replicato quanto accaduto con Modern Warfare, sebbene ad oggi appaia molto improbabile.

Se volete scoprire pregi e difetti dell’ultimo capitolo della saga sparatutto, vi rimandiamo alla nostra dettagliata recensione di Call of Duty Vanguard.