Call of Duty Warzone presenta la Stagione 5 “Furiosa” (ed è pazzesca)

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone è arrivata solo da poche settimane, ma a quanto pare il battle royale si prepara a ricevere una “nuova” versione della season dello sparatutto Activision.

La Stagione 5 Reloaded è relativa anche a Call of Duty Black Ops Cold War metterà sul piatto un bel po’ di contenuti nuovi di zecca, da armi e operatori, passando la modalità zombie.

L’evento è quasi concomitante alla stretta decisa da Activision circa la “guerra” ai cheater, un repulisti pensato proprio per rendere il gioco multiplayer ancora più godibile dalla community di giocatori.

Solo ieri, del resto, è emerso un primo accenno a un nuovo eroe tratto dai fumetti che avrebbe presto fatto il suo ingresso trionfale in Warzone.

La prossima stagione di Call of Duty prenderà il via martedì 7 settembre. La Stagione 5 “Reloaded” (“Furiosa” in italiano) porta tutti i nuovi contenuti per Call of Duty multiplayer , tra cui un evento chiamato The Numbers – che richiama un classico tema narrativo di Black Ops – e un’apparizione del super poliziotto dei fumetti Judge Dredd.

Activision, Treyarch e Raven Software hanno confermato anche una versione aggiornata della mappa Zoo, originariamente rilasciata come parte del pacchetto Escalation DLC originale di Black Ops, e il ritorno della modalità Demolition nel multiplayer principale di Black Ops Cold War.

I giocatori di Warzone avranno un’altra opportunità per il deathmatch a squadre 50v50 con Clash. A Verdansk, la modalità prende aree selezionate da questa enorme mappa e mette due squadre da 50 giocatori l’una contro l’altra in una lotta a respawn illimitato per 500 punti.

Che si tratti di Downtown, del Boneyard, o anche della popolare zona della Factory, la tua missione in queste aree di Clash rimane la stessa: guadagnare punti eliminando i nemici e completando i contratti per ottenere ricompense in-match e raccogliere potenziamenti dai nemici sconfitti che danno abilità che cambiano il gioco.

Inoltre, i proiettili potranno letteralmente sembrare come la birra (sì, avete capito bene) visto che l’Oktoberfest sta arrivando in Call of Duty. Considerando che la fiera tedesca è stata cancellata, l’FPS ha deciso di omaggiarla con la skin da operatore Lederhosen per Beck e due progetti di armi con un nuovo effetto di fuoco Beer Tracer.

Sarà inclusa anche un’altra nuova modalità per Call of Duty Warzone: Iron Trials ’84, definita “la modalità Battle Royale più dura mai arrivata a Verdansk”. I giocatori di Zombies avranno infine una nuova regione Outbreak (Armada) e un nuovo evento mondiale.

Tutto questo in vista dell’uscita del prossimo capitolo della saga di FPS ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, ossia Call of Duty Vanguard.

Ma non solo: avete letto anche che Call of Duty Black Ops Cold War ha detto sì a una modalità di gioco aggiuntiva per la sua nuova stagione, estremamente simile al gioco Among Us?

Infine, se volete rinfrescarvi la memoria con la Stagione 5 “liscia” di Warzone, trovate tutte le informazioni che vi servono a questo indirizzo.