Call of Duty Warzone dà il benvenuto a un eroe che porterà “giustizia”

Con la Stagione 5 di Call of Duty Warzone il battle royale ha ricevuto una valanga di contenuti e novità, a cui presto si aggiungerà anche una chicca tratta dai fumetti americani.

Il nuovo update relativo anche a Call of Duty Black Ops Cold War non sembra volersi arrestare per quanto riguarda le novità in arrivo durante questa seconda metà del 2021.

Senza contare che alcune settimane fa vi Activision ha praticamente dichiarato guerra ai cheater, in modo tale che il battle royale diventi un luogo di scontro leale e “pulito”.

Del resto, per l’uscita del prossimo capitolo della saga FPS ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ossia Call of Duty Vanguard, Warzone non può e non deve farsi trovare con le mani in mano.

Ora, con un post Twitter pubblicato sul profilo ufficiale di Call of Duty (via GamesRadar+), sarebbe in arrivo una novità davvero molto interessante, ispirata a un personaggio dei fumetti molto noto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Stiamo parlando di Judge Dredd: creato da John Wagner e Carlos Ezquerra, da un’idea originale di Pat Mills, il Giudice Dread ha guadagnato grande popolarità grazie al film del 1995.

Dredd – La legge sono io, diretto da Danny Cannon, vedeva infatti il grande attore Sylvester Stallone nei panni del protagonista, un Giudice a cui spettano i poteri della polizia, della magistratura e del governo, e in grado quindi arrestare, giudicare e persino giustiziare i criminali sul posto.

Poco sotto, il tweet che anticipa l’ingresso in scena di Dredd.

A new order is about to rise in Verdansk… #Warzone #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/BlT3Q1f3aF — Call of Duty (@CallofDuty) September 1, 2021

L’account ufficiale ha pubblicato il post accompagnato dalla frase “un nuovo ordine sta per sorgere a Verdansk” con alcuni scatti dettagliati che mostrano proprio la classica tenuta del Giudice.

Staremo a vedere quando Activision e Raven Software decideranno di mostrare un primo trailer di Dredd in azione, sebbene siamo certi che il reveal non dovrebbe tardare ad arrivare.

Guardando le immagini teaser, sembra che la fonte di ispirazione primaria sia proprio quella dei fumetti prima ancora che il film con Sylvester Stallone o il successivo adattamento cinematografico con Karl Urban uscito nel 2012.

Non è chiaro infine Dredd sarà o no un Operatore una tantum o se farà parte di un evento a tema più grande come gli eroi d’azione degli anni ’80 apparsi nella quarta stagione.

Se volete scoprire cos’ha in serbo per voi la nuova stagione, incluse armi, Operatori e modifiche di vari genere, trovate tutte le informazioni che vi servono a questo indirizzo.

Infine, avete letto anche che Call of Duty Black Ops Cold War ha detto sì a una modalità di gioco aggiuntiva per la sua nuova stagione, molto simile ad Among Us?