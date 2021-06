Call of Duty Warzone, una porta sta uccidendo istantaneamente i giocatori

Su Call of Duty Warzone, il popolare titolo free to play di Activision e Raven Software, è recentemente emerso un nuovo curioso bug in grado di uccidere istantaneamente i giocatori.

Nel battle royale integrato su Call of Duty Black Ops Cold War sono infatti state introdotte delle novità sulla mappa Verdansk ’84, tra cui un redesign generale dell’ambientazione.

Come riportato però da Game Rant, una delle location arrivate con gli ultimi update, la Karst Salt Mine, presenta una porta «letale», che sta uccidendo i giocatori con un tocco solo.

Nella clip video catturata dall’utente Reddit Rxelik_, è infatti possibile vedere il giocatore venire rianimato dal compagno di squadra: a quel punto vorrebbe provare a cogliere di sorpresa i nemici e sfondare la porta bloccata.

Una porta sta uccidendo istantaneamente i giocatori di Call of Duty Warzone.

Sfortunatamente per lui, non solo l’ingresso rimane bloccato, ma il fan si ritroverà nuovamente a terra e bisognoso di cure, subito dopo aver provato a toccarlo.

A quel punto il giocatore prova a ricontrollare la porta per assicurarsi che sia stata proprio quella ad ucciderlo, tornando nuovamente a terra ed avendo la conferma che quella porta non solo è inattraversabile, ma ucciderà chiunque provi a passarci attraverso.

Non è ancora chiaro come mai si verifichi questo curioso evento, anche se alcuni fan teorizzano che questo bug potrebbe essere legato all’introduzione delle porte rosse: provare ad aprire l’ingresso dall’esterno confonderebbe dunque il gioco, che non sapendo come gestire l’azione dei giocatori decide di rendere l’oggetto «mortale».

In attesa che possa arrivare un fix ufficiale, suggeriamo dunque la massima cautela qualora decidiate di affrontare battaglie in questa location del battle royale di Call of Duty.

In ogni caso, non è stato l’unico glitch che è stato introdotto con l’arrivo della Stagione 4: è infatti ricomparso un bug particolarmente odiato dalla community.