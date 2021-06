Call of Duty Warzone, la Stagione 4 include “un gestaccio” (e ne abuserete)

Dopo un’attesa fin troppo lunga, a partire dalla giornata di oggi è online la Stagione 4 di Call of Duty Warzone, la quale ha introdotto un gran numero di novità nel popolare battle royale.

L’update, disponibile ovviamente anche per Call of Duty Black Ops Cold War, ha portato una quantità di novità e modifiche non indifferenti.

Nel nostro resoconto pubblicato questa mattina vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere tutte le migliore di questa nuova stagione.

A quanto pare, però, l’aggiornamento porta anche una nuova emote che verrà sbloccata gratuitamente per i possessori del Battle Pass (o se raggiungerete il livello 37).

L’emote consente ai giocatori di alzare il dito medio agli avversari (o ai membri della propria squadra, che dir si voglia).

Come potete vedere dal video poco sotto, il «gestaccio» è stato rapidamente pubblicato su Reddit (via Game Rant) poco dopo l’arrivo dell’aggiornamento della Stagione 4.

Ovviamente, le emote sono una caratteristica piuttosto popolare nella stragrande maggioranza di titoli multigiocatore, come anche il battle royale Apex Legends.

Ricordiamo in ogni caso che nell’ultimo update per Call of Duty è stato aggiunto anche un nuovo evento a tempo limitato chiamato Ground Fall.

Durante questo segmento di gioco, i partecipanti dovranno trovare la posizione di diverse stazioni Sat-Link per triangolare la posizione di un satellite che sta per precipitare sul suolo di Verdansk.

Ma non solo: di recente anche che alcuni giocatori sono riusciti anche a scoprire la controparte reale di Rebirth Island, una delle mappe disponibili in Warzone.

Per quanto riguarda il futuro, la mappa più grande di sempre dovrebbe essere mostrata più avanti nel corso di questa estate.

Infine, avete già letto che Call of Duty Warzone potrebbe avere un ruolo fondamente nella presentazione del nuovo COD 2021?