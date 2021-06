Call of Duty Warzone, l’aggiornamento di oggi cambia Verdansk (di nuovo)

L’aggiornamento settimanale di Call of Duty Warzone previsto per oggi, 3 giugno 2021, mette la parola fine (e in maniera piuttosto improvvisa) l’evento Action Hero a tema anni ’80 iniziato alcune settimane fa.

Il battle royale “gemello” di Call of Duty Black Ops Cold War ha infatti cambiato nuovamente le carte in tavola.

Raven Software ha confermato che i contratti speciali di Nakatomi Tower (ispirato al film Die Hard) sono stati rimossi e il caveau è ora chiuso.

Inoltre, l’avamposto della CIA di Verdansk non è più operativo e i campi dei sopravvissuti (legati al personaggio di John Rambo) sono stati abbandonati.

Ma non solo: i Blood Money Trios sono tornati nella mappa, mentre i Power Grab e Plunder Trio sono stati rimossi. Per Rebirth Island, tornano i Mini Royale Trios, mentre i Resurgence Quads rimangono nella playlist.

Le note sulla patch accennano inoltre alla risoluzione di alcuni bug, oltre alla correzione di un problema che impediva la corretta regolazione del rinculo orizzontale del FARA 83, oltre a un glitch che causava la comparsa dei reticoli di Modern Warfare su Axial Arms 3x e Royal & Kross 4x.

Raven Software ha anche rivelato che sono in arrivo alcuni miglioramenti alle ottiche e ai reticoli di Black Ops Cold War nella Stagione 4, oltre a cambiamenti agli accessori.

Ad ogni modo, qui trovate la lista completa delle modifiche apportate dalla patch (rigorosamente in lingua inglese)

Ricordiamo che già il 27 maggio scorso un aggiornamento di Call of Duty Warzone aveva cambiato un bel po’ di cose all’interno del battle royale.

Warzone, allo stesso modo, è in continua trasformazione, visto che solo poche settimane fa i programmatori hanno presentato una Verdansk quasi del tutto rinnovata.

Avete già letto in ogni caso anche che Activision sta per chiudere un gioco online realizzato in collaborazione con il gigante cinese Tencent?