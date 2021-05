Call of Duty Warzone, l’update mid-season è un tripudio anni ’80

La Stagione 3 di Call of Duty Warzone è sicuramente partita a razzo, dando modo alla vasta community di giocatori di mettere mano a una mole di contenuti realmente sorprendente.

Il battle royale “figlio” di Call of Duty Black Ops Cold War continua quindi a mietere successi, senza contare che il meglio deve ancora venire.

Dopo avervi anticipato l’arrivo di un’icona anni ’80 tra gli Operatori, Raven Software ha ora ufficializzato con un breve teaser l’arrivo di un importante update di metà stagione.

L’aggiornamento sarà rilasciato a partire dal prossimo 20 maggio di quest’anno. Poco sotto, trovate un breve teaser trailer dell’evento.

Teaser for Warzone & Black Ops Cold War Season 3 Mid-Season Update. May 20, 2021. pic.twitter.com/4ZeqIbj8ij — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 10, 2021

Il breve filmato lascia poco spazio ai dubbio: vediamo un soldato correre, mentre “qualcuno” armato di arco e frecce esplosive sembra tenerlo sotto mira.

A quanto pare, quindi, il leggendario John Rambo (portato al cinema dal grande Sylvester Stallone) farà davvero il suo debutto nel battle royale dedicato a Call of Duty.

Ma non solo: sembra che anche John McClane, protagonista indiscusso della saga cinematografica di Die Hard (interpretato dall’iconico Bruce Willis) entrerà a far parte della battaglia.

Non ci resta che attendere il full trailer (e le note della patch complete) per scoprire cos’altro ha in serbo per noi Raven Software per il suo battle royale.

Dopo il debutto di Verdansk ’84, Warzone riceverà infatti una mole di nuovi contenuti a cadenza regolare.

La roadmap della Stagione 3 pubblicata alcuni giorni fa lasciava infatti presagire un gran numero di novità per tutti i partecipanti alla battaglia reale dello shooter in soggettiva targato Activision.

Ricordiamo infine che il prossimo capitolo del franchise a cura di Sledgehammer Games (autori anche di Call of Duty WWII) dovrebbe essere ambientato nuovamente nella Seconda Guerra Mondiale.