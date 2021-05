Call of Duty Warzone, la Stagione 4 potrebbe includere una grande sorpresa

Call of Duty Warzone sta attraversando un periodo d’oro, vista anche la quantità di contenuti realmente interessanti offerti alla folta community di giocatori.

L’ormai noto battle royale segue le orme di di Call of Duty Black Ops Cold War, proponendo dal canto suo sfide multigiocatore ben lontane dalla classica campagna singleplayer.

Nonostante fra meno di dieci giorni sia previsto il ricco update mid-season relativo alla Stagione 3 di Warzone, già si inizia a parlare della successiva ondata di contenuti.

Stando a un leaker davvero molto affidabile, la prossima Stagione 4 di Call of Duty Warzone potrebbe avere al suo interno il reveal del cosiddetto Call of Duty 2021, il nuovo capitolo regolare della serie in uscita a fine anno.

Il dataminer noto come ZestyCODLeaks ha infatti suggerito che Activision potrebbe usare la quarta Season del suo battle royale per mostrare al mondo il prossimo episodio del franchise.

Dal post del leaker (e come riportato da GameRant) l’evento noto come “x2” includerà “imboscate” e un “treno blindato”, primi indizi di ciò che potrebbe essere mostrato nel primo teaser di Call of Duty 2021.

In origine, il reveal di Black Ops Cold War era stato etichettato come “x1_fin”, una dicitura molto simile al presunto x2 apparso in rete in questi giorni.

Il dataminer pensa infatti che il reveal non sarebbe troppo lontano, cosa questa che avvalorerebbe la tesi di una Stagione 4 ormai alle porte. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Il debutto di Verdansk ’84 all’interno di Warzone ha dimostrato che le sorprese non mancheranno di certo.

Da quello che sappiamo, il nuovo episodio del franchise dovrebbe essere sviluppato da Sledgehammer Games – team autore anche del vecchio Call of Duty WWII – tanto che si vocifera anche il nuovo gioco sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Vero anche che, con il reveal di Battlefield 6 ormai alle porte, Activision dovrà quasi certamente accelerare i tempi.