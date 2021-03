Call of Duty WWII Vanguard “confermato” da una fonte attendibile

Call of Duty WWII Vanguard è stato “confermato” da una fonte attendibile per la prima volta da quando è spuntato nei leak nei giorni scorsi.

La fonte in questione è Eurogamer.net, che ha anticipato l’esistenza e i dettagli dei nuovi Call of Duty ogni anno per le ultime cinque edizioni.

Secondo queste fonti, il gioco sarebbe effettivamente in sviluppo presso Sledgehammer Games, lo studio di Call of Duty WWII del 2017.

Nei leak di pochi giorni fa, si parlava di Vanguard soltanto come nome in codice ma, stando ad Eurogamer.net, «il piano attuale di Activision è restare con il sottotitolo Vanguard per la versione finale».

Al contrario di quanto riferito in precedenza, però, il setting non sarebbe relativo ad una timeline alternativa in cui il 1945 non avrebbe rappresentato la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il gioco sarebbe stato ambientato, per queste indiscrezioni, addirittura negli anni ’50 ma in un momento in cui la guerra sarebbe stata portata ancora avanti con conseguenze disastrose per il mondo.

Invece, Call of Duty WWII Vanguard avrebbe un’ambientazione tradizionale nella Seconda Guerra Mondiale, sebbene non sia stata ancora definita la porzione del conflitto che vi verrebbe raccontata.

Allo stesso modo, resta aperta la questione relativa all’integrazione con Warzone, il battle royale gratuito inaugurato con Call of Duty Modern Warfare.

Black Ops Cold War sta tuttora aspettando la sua, in ritardo per via di problemi tecnici, per cui non è chiaro se avverrà o meno, magari in considerazione dell’appeal inferiore che potrebbe avere il setting di WWII sull’utenza media del battle royale.

Nei progetti di Activision ci sarebbe anche un’iterazione incentrata completamente sulla modalità Zombie, ma per ora questa non trova conferme.

Che siate fan o nuovi della serie, in attesa di sviluppi per il nuovo episodio, date un’occhiata alla nostra classifica di Call of Duty per capire quale sia secondo noi il miglior capitolo.