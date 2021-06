Call of Duty Warzone, la Stagione 4 è vicina: ecco quando la vedremo

Raven Software sta rilasciando un gran numero di aggiornamenti e update per il suo Call of Duty Warzone su tutte le piattaforme.

Il battle royale di Call of Duty Black Ops Cold War ha infatti messo sul piatto una valanga di novità da non sottovalutare, siano queste semplici bux fix, patch per le armi e molto altro.

Ora, dopo l’ultimo update rilasciato lo scorso 27 maggio, sembra proprio che a breve ne vedremo delle belle.

Giovedì prossimo, in occasione della Summer Game Fest, verrà infatti mostrata per la prima volta assoluta l’attesa Stagione 4 di Call of Duty Warzone.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

Season 4 world reveal during Summer Game Fest stream on Thursday. pic.twitter.com/rzoQLnqc0i — Call of Duty News (@charlieINTEL) June 7, 2021

Il reveal è previsto alle 20:00 ora italiana, durante il quale verranno mostrate (immaginiamo con un primo trailer) le novità della prossima season del battle royale.

Non è da escludere che anche questa volta Verdansk possa cambiare aspetto, come del resto è già successo in concomitanza con l’esplosione nucleare che l’ha letteralmente rispedita nei gloriosi anni ’80.

Dalle informazioni rilasciate sino a questo momento, la Stagione 4 dovrebbe includere delle sorprese davvero molto interessanti, prendendo così seriamente le distanze da quanto offerto in precedenza.

Vi ricordiamo anche che pochi giorni fa ben 350mila utenti sono stati bannati da Call of Duty Warzone in queste ore, tanto che la motivazione di questa pioggia ban è realmente sorprendente.

Ma non solo: Activision è finita in tribunale proprio per “colpa” di Call of Duty Warzone, visto che il publisher americano è accusato di aver rubato il nome a un altro prodotto.

Infine, sempre Activision sta per dire addio a un gioco online gratis, sebbene non si tratta (ovviamente) del celebre e fortunato Warzone, bensì di un altro titolo online appartenente alla saga di COD.