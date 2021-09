Call of Duty Warzone incassa al giorno cifre astronomiche (battendo GTA V)

Call of Duty Warzone sta attualmente facendo registrare oltre 5,2 milioni di dollari al giorno, secondo un nuovo studio di NetBet.

La variante della quinta stagione che riguarda anche Call of Duty Black Ops Cold War ha sicuramente permesso di far crescere ancora di più il numero di giocatori, in attesa del lancio di Vanguard (il 5 novembre).

La Stagione 5 Furiosa ha infatti dalla sua un gran numero di sorprese, tra armi, operatori, mappe e tantissimo altro ancora.

Senza contare che in queste ore scopriremo anche il multiplayer di Call of Duty Vanguard, grazie al reveal ufficiale previsto proprio in queste ore.

Il rapporto di NetBet (via ResetEra) ha rivelato che Warzone ha visto il più grande aumento anno dopo anno rispetto a qualsiasi altro gioco, aumentando le sue entrate del 196%, compresi gli acquisti fisici e digitali.

Sicuramente, l’emergenza sanitaria (che ha visto un gran numero di giocatori chiusi in casa per via dei lockdown) ha “aiutato” a far salire questi numeri in maniera vertiginosa.

Ma non solo: lo sparatutto free-to-play di Raven Software, negli ultimi 12 mesi, ha generato 1,91 miliardi di dollari.

Parlando di paragoni con altri giochi console, Warzone è di gran lunga il gioco più redditizio in questo momento.

L’FPS di Activision sta facendo registrare, in media, 3.633 dollari al minuto, mentre il secondo più redditizio è FIFA 20 di EA, con ben 2.054 dollari al minuto.

Grand Theft Auto V di Rockstar Ganes è “solo” in terza posizione, con la cifra comunque stratosferica di 1.733 dollari al minuto.

Proprio GTA V riesce a generare poco meno di 2,5 milioni di dollari al giorno per le casse di Rockstar Games e Take-Two.

Inoltre, date subito un’occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Vanguard pubblicata alcuni giorni fa sulle pagine di SpazioGames.

Infine, il publisher americano ha da poco preso provvedimenti duri contro i cheater, cambiando in maniera netta e severa l’approccio al problema.