Call of Duty Vanguard svelerà la cosa più importante domani

Call of Duty Vanguard è stato presentato ai giocatori poche settimane fa, con l’annuncio che il prodotto finale sarà disponibile per tutti a partire dal 5 novembre prossimo.

Il nuovo capitolo ufficiale dopo Black Ops Cold War ha in ogni caso fatto capolino con versione Alpha, una prova resa disponibile però solo per una manciata di giorni.

Del resto, dopo la presentazione in un evento di Warzone, il nuovo sparatutto targato Activision è sicuramente schizzato in cima ai titoli più attesi tra quelli in uscita a fine anno.

Ciò senza considerare che un video ha mostrato quanto Vanguard sia davvero next-gen su PS5 rispetto alle altre versioni disponibili.

Ora, dopo aver avuto modo di ammirare in movimento la campagna singleplayer, più in particolare la missione ambientata a Stalingrado, domani sarà il turno di un nuovo reveal.

Il comparto multiplayer dell’ ultimo progetto di Sledgehammer Games sarà infatti mostrato al pubblico durante la giornata di domani, alle 19:00 ora italiana.

Poco sotto, il tweet ufficiale che conferma la notizia.

We're dropping a 🔥 HOT 🔥 #Vanguard multiplayer livestream tomorrow at 6PM BST! pic.twitter.com/APxjnGgwQc — Call of Duty UK (@CallofDutyUK) September 6, 2021

Ma non solo: stando al sempre affidabile leaker e giornalista Tom Henderson, dal 10 al 13 settembre prenderà anche il via la Beta per i giocatori su console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Al momento, tuttavia, non sarebbero ancora stati resi noti i dettagli di questo atteso evento giocabile (quindi non ci resta che attendere una conferma da parte del publisher americano.

Poco più in basso, invece, il tweet di Henderson pubblicato poche ore fa:

The Embargo for the #VanguardBeta lifts on Tuesday Sept 7th at 10.30PM PST. Content creators and media will be sharing multiplayer Beta gameplay. pic.twitter.com/1Y6AhwdVRd — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 5, 2021

Nell’attesa date subito un’occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Vanguard pubblicata alcuni giorni fa sulle pagine di SpazioGames.

Ricordiamo anche che da poche settimane un episodio precedentemente dato in sviluppo è stato smentito dalla stessa Activision.

Per concludere, avete letto anche che il publisher americano ha preso provvedimenti davvero duri contro i cheater, cambiando in maniera netta e severa l’approccio al problema?