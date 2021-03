Call of Duty Warzone, cheater bannati grazie all’attrice di Mara

Nonostante sia passato praticamente un anno dal lancio, Call of Duty Warzone continua ad essere estremamente popolare tra i giocatori.

Ne è una testimonianza la grande attenzione rivolta dai giocatori al futuro della mappa Verdansk, che sempre più rumor vorrebbero nuclearizzata nel prossimo futuro, con un recente leak che avrebbe svelato la nuova, possibile data per la distruzione della mappa.

E mentre da una parte ci sono giocatori esperti in grado di compiere imprese davvero epiche, dall’altra Call of Duty Warzone soffre una presenza massiccia di cheater.

Fortunatamente, Activision ha deciso di utilizzare il pugno di ferro con chi infrange le regole del gioco con lo scopo di portare a casa una vittoria sporca, arrivando ad infliggere un numero davvero impressionante di ban.

E proprio di cheater torniamo a parlare oggi, con i nostri colleghi di Eurogamer.net che ci riportano una notizia davvero curiosa.

Due cheater sarebbero stati infatti bannati grazie alla segnalazione di Alex Zedra, attrice che ha interpretato il ruolo di Mara, personaggio presente in Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone.

Guess who?! 😇

Thank you @InfinityWard for having me on this project. I’ve been a hardcore CoD fan my entire life so this is truly a dream come true!!!!! pic.twitter.com/PG5bLw0g7w

— A L E X ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 💕 (@Alex_zedra) November 26, 2019