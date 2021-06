Call of Duty Warzone ha un rivale in meno (ma forse non lo conoscevate)

Call of Duty Warzone ha un rivale in meno in vista della stagione autunnale, complice l’abbandono dell’arena battle royale di Fallout 76.

Fallout 76 aveva introdotto una modalità battle royale in corsa chiamata Nuclear Winter, ma evidentemente pochi ne sono a conoscenza.

Bethesda, di recente acquisita da Microsoft, ha infatti deciso di “spegnerla” dopo aver visto i numeri insoddisfacenti della base d’utenza.

Il gioco chiaramente rimarrà attivo, complici gli update regolari e apprezzabili come quello che ha portato la fazione Alba d’Acciaio nell’Appalachia.

In un update sul proprio blog a tema E3, Bethesda ha spiegato così la rinuncia a Nuclear Winter, la battle royale da 52 giocatori di Fallout 76.

«Col tempo, abbiamo visto l’ampia maggioranza dei giocatori preferire esplorare altri aspetti del gioco», si legge in un post.

«È anche diventato più difficile mettere insieme lobby piene di Nuclear Winter senza fare sacrifici sui tempi di attesa. In aggiunta, abbiamo trovato complesso fornire update significativi per Nuclear Winter, sviluppando e supportando al contempo nuovi contenuti eccitanti per la modalità Avventura».

Nuclear Winter saluterà quindi Fallout 76 nel mese di settembre.

Bethesda continuerà tuttavia a cercare nuovi modi per integrare un’esperienza PvP nel suo titolo multiplayer, e svelerà presto piani per compensare quelli che hanno giocato (anche per un solo match) la battle royale post-apocalittica.

Arrivano segnali contrastanti dal filone, del resto, con Battlefield 2042 che ad esempio non vi entrerà nonostante i concorrenti siano già molto addentrati.

Call of Duty Warzone ha appena annunciato una Stagione 4, che prenderà il via tra meno di una settimana.

I programmi per Call of Duty Warzone non sono certo finiti qui, dal momento che pare sia in programma un’integrazione ancora più profonda con il prossimo capitolo della serie.