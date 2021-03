Call of Duty Warzone, giocatori organizzano crudeli imboscate

Per poter diventare i numeri uno della Battle Royale, su Call of Duty Warzone è importante utilizzare ogni mezzo a propria disposizione e sviluppare le proprie tattiche.

L’importante è che queste strategie non sfocino, ovviamente, nell’illegalità e nel cheating, pratiche scorrette contro cui Activision si muove in continuazione, bannando migliaia di persone al giorno.

Quando organizzerete la vostra strategia, vi suggeriamo d’ora in poi di fare attenzione quando troverete oggetti a terra particolarmente utili: potrebbe esserci un’imboscata pronta per voi.

Come riportato infatti da GamesRadar+, un utente si è vantato di aver organizzato insieme ai propri amici una trappola davvero niente male, definita da lui stesso «l’esca più troll di Warzone». E dopo averla vista in azione, non ce la sentiamo di dargli poi torto.

Una tattica a dir poco crudele che non lascia scampo.

Durante le svendite in-game i giocatori hanno infatti la possibilità di acquistare diversi oggetti tattici in grado di fare la differenza, ad esempio Precision Airstrikes ed UAV: sono dei tools indispensabili che possono decidere le partite.

Nella tattica in questione, i giocatori hanno deciso di spostarsi in un hangar, posizionare i bonus appena acquistati a terra in bella vista ed arrampicarsi sul tetto, attendendo che qualche utente rimanga ingolosito prima di fare la propria mossa.

La vittima verrà dunque distratta da delle ricompense davvero troppo ghiotte per essere ignorate, ed è in quel preciso momento che la squadra attacca senza pietà e conquista un’importante kill.

I giocatori di Warzone sono dunque avvertiti: se doveste vedere delle ricompense troppo belle per essere vere, è probabile che i vostri istinti abbiano ragione.

Call of Duty Warzone è stato da poco aggiornato con una nuova modalità: se non l’avete ancora provata vi spieghiamo come funziona.

Non dovrebbe poi essere l’ultima novità in arrivo per il battle royale: secondo un leak non solo il destino di Verdansk sarebbe segnato, ma arriverebbe un’ulteriore modalità.