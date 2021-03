Call of Duty Warzone, arriva una nuova modalità: ecco come funziona

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è ormai già cominciata, portando con sé numerose novità.

Call of Duty Warzone, il free-to-play lanciato l’anno scorso da Infinity Ward in tandem con Modern Warfare, è ormai vicino al compimento del suo primo avversario, che potrebbe essere festeggiato con l’arrivo di nuove modalità ancora non annunciate.

Il suo successo, tuttavia, non accenna a volersi fermare, complice anche l’ingegno degli sviluppatori nel mantenere vivo l’interesse per il gioco, come di recente è avvenuto grazie ai numerosi rumor inerenti il destino della mappa Verdansk.

Oggi però siamo qui per parlarvi di una nuova modalità già disponibile, arrivata in coda alla Stagione 2, chiamata “Exfiltration Trios”, comparsa senza troppo clamore nell’ultima playlist.

La descrizione ufficiale è la seguente:

«Chiama l’elicottero! Afferra e tieni stretta la radio fino alla fine per vincere».

L’ambientazione di questa modalità è la classica Verdansk; qui vedremo comparire sulla mappa, oltre al classico cerchio della tempesta, un cerchio giallo più piccolo, che rappresenta la posizione della radio.

La nuova modalità è già disponibile grazie all'ultimo aggiornamento della playlist

Lo scopo dei giocatori sarà quindi quello di prendere possesso della radio e di tenerla per 5 minuti, con l’aggravante che, una volta afferrata la radio, la propria posizione sarà rivelata a tutti gli altri partecipanti alla battaglia.

Il resto del gioco rimane pressoché inalterato: c’è ancora la possibilità di finire a combattere ai gulag ed anche la remota ipotesi di vincere eliminando tutti gli altri giocatori presenti.

Vi ricordiamo che l’ultima iterazione della serie, Call of Duty Black Ops: Cold War, è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC, ed è il capitolo a cui è attualmente affiliato il free-to-play Call of Duty Warzone.